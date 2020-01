L’ex-batteur de la mort Richard Christy rend hommage à Neil Peart avec le jeu de Tom Sawyer (vidéo)

Acteur, comédien et batteur acclamé de heavy metal Richard Christy a rendu hommage à Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans avec le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Christy, qui a joué avec CHARRED WALLS OF THE DAMNED, TERRE GELÉE, DÉCÈS et CONTRÔLE REFUSÉet qui travaille actuellement pour “The Howard Stern Show”, s’est rendu sur ses réseaux sociaux samedi 11 janvier pour mettre en ligne une vidéo de lui jouant SE RUER classique “Tom Sawyer”. Il a écrit dans une légende qui l’accompagne: Voici un hommage vidéo de batterie au plus grand batteur qui ait jamais vécu et au plus grand solo de batterie jamais créé RIP Neil Peart @rushtheband #TomSawyer “

Quand PeartLa mort de ‘a été rendue publique pour la première fois vendredi 10 janvier, Christy a tweeté: “Je viens d’entendre le décès du plus grand batteur de tous les temps. Une influence sur des millions de personnes. L’un des meilleurs jours de ma vie a été de le rencontrer en personne et de lui serrer la main. Tom Sawyer. DÉCHIRURE Neil Peart @jonhein “

Les 45 ans Christy a commencé à travailler sur “The Howard Stern Show” en 2004 après avoir remporté le “Obtenez le travail de John” concours. Il est connu pour ses appels de farce, ses parodies de chansons, sa personnalité et ses cascades exécutées dans l’émission. Il est également un comic stand-up et un acteur, apparaissant dans et réalisant plusieurs films indépendants.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Voici un hommage vidéo au plus grand batteur qui ait jamais vécu et au plus grand solo de batterie jamais créé RIP Neil Peart @rushtheband #TomSawyer pic.twitter.com/JR8776q3rk

– Richard Christy (@cwotd) 12 janvier 2020

Je viens d’entendre le décès du plus grand batteur de tous les temps. Une influence sur des millions. L’un des meilleurs jours de ma vie a été de le rencontrer en personne et de lui serrer la main qui jouait Tom Sawyer. RIP Neil Peart @jonhein pic.twitter.com/cevER8JmqG

– Richard Christy (@cwotd) 10 janvier 2020



Mots clés:

neil peart

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).