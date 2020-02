L’ex-batteur de Scorpions James Kottak continue d’être un sceptique sur le changement climatique

Ancien SCORPIONS et actuel RÈGNE VIENNE le batteur James Kottak a une fois de plus exprimé des doutes sur le changement climatique.

Mercredi dernier (19 février), Kottak a pris son Twitter d’écrire: “Pour ceux d’entre nous qui sont bien informés, nous étions dans une ère glaciaire en 1978 … tous les scientifiques ont dit d’embrasser pour une ère glaciaire … Hm? qu’est-il arrivé à cela? Le changement climatique … ouais. ..comme je l’ai dit auparavant, quand est la dernière fois que vous avez vu “tué par le changement climatique”? “

Kottak avait précédemment haussé les sourcils en septembre dernier lorsqu’il se demandait si le changement climatique était réel, écrivant dans une série de tweets supprimés depuis: “Alors appelez l’Inde et la Chine et appelez-les … Les démocrates s’en vont. Nous représentons 1% des mondes descendez de vos avions dems … idiots

“Dites-moi quand une fois vous avez vu ‘tué par le changement climatique’ ou ‘mort par la fumée secondaire’ est apparu sur une pierre tombale … et je suis un anti-fumeur total … c’est tout b s”

Une semaine plus tard, Kottak renvoyé à Twitter de continuer à insister sur son point, en écrivant: “Pour ceux d’entre nous qui l’ont vécu, on nous a dit qu’une période glaciaire arrivait en 1978/79. Qui a gelé? ..même maintenant. Je recycle chaque morceau de papier, les contenants, et je le fais depuis que j’ai 9 ans. “

Le lendemain, il a ajouté: “Merde, personne ne comprend? Le deuxième prénom d’Hollywood est LY! Comme dans le mensonge … jeez Zum

“En outre, Al Gore prédit la fin de la civilisation en 2004, toute la Floride serait sous l’eau d’ici 2012 … Obama vient d’acheter une maison sur la rive de Martha’s Vinyard pour 15 millions … allez comprendre?

“Alors l’Allemagne a fait un plan ambitieux avec des moulins à vent il y a des années … ils sont partout. Et maintenant? Pas assez d’énergie? Alors, maintenant … ils construisent des centrales au charbon extrêmes … comme … des centaines d’entre eux. Juste quand vous pensez que l’UE est toute puissante … réalité … “

Ces derniers mois, Kottak a utilisé à plusieurs reprises Twitter comme un moyen d’exprimer ses opinions controversées. Début novembre, il a estimé que “toutes les forces de l’ordre devraient être des hommes”. En juillet, il a mis en colère certaines personnes sur la plate-forme de médias sociaux quand il a écrit que “quiconque contre l’Amérique est un connard communiste socialiste”. En juin, Kottak, qui se fait appeler un “drogué politique de l’actualité” sur Twitter, fait BLABBERMOUTH.NET titres quand il a dit que l’Amérique devrait prendre soin de son «problème des sans-abri» avant d’accepter plus de «étrangers».

Kottak a passé une grande partie de la dernière année et demie en tournée avec les réunis RÈGNE VIENNE, mettant également en vedette des guitaristes Danny Stag et Rick Steier, bassiste Johnny B. Frank et chanteur Keith St. John (anciennement de MONTROSE et LYNCH MOB).

En septembre 2016, Kottak a été renvoyé de SCORPIONS au cours de sa bataille bien médiatisée avec l’alcoolisme et a été remplacé par l’ancien MOTÖRHEAD membre Mikkey Dee.

SCORPIONS guitariste Matthias Jabs a déclaré plus tard que lui et ses camarades de groupe “devaient prendre” la décision de tirer Kottak, expliquant qu’ils ont donné au batteur “toutes les chances” de s’améliorer. “Nous avons atteint le point – ou il a atteint le point – où cela n’en valait pas la peine”, Jabs m’a dit.



