L’ex-batteur de Sepultura Igor Cavalera sur Petbrick: «C’est vraiment cool de faire un projet avec un esprit si ouvert»

Portugal’s Underground’s Voice a récemment interviewé Igor Cavalera (SEPULTURA, SOULWAX, MIXHELL, CAVALERA CONSPIRACY) et Wayne Adams (BIG LAD, PÉDALES DE MORT, JOHNNY BROKE) de PETBRICK. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur PETBRICK étant toujours un produit inconnu:

Igor: “C’est un nouveau projet pour les débutants. C’est quelque chose que nous avons tous les deux essayé d’essayer certaines choses, et je pense que cela fait partie de la beauté de celui-ci. Il essaie certaines choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. C’est vraiment cool, l’idée de faire un projet avec un esprit aussi ouvert est que nous pouvons toujours changer les choses. Il n’y a pas de compromis sur la forme, comme musicalement. La façon dont nous le regardons est ce que nous ressentons. Cela a toujours été depuis le premier jour – il c’était comme si on se montrait en studio. On se jetait des idées, puis ces idées deviennent des chansons et plus tard, elles sont devenues un projet live, puis c’est devenu un disque. C’est étape par étape. “

Wayne: “Je pense qu’il y a quelque chose de vraiment intéressant à commencer par le métro et à construire une base de fans solide et des gens qui sont vraiment intéressés par la musique plutôt que d’essayer de tirer pour quelque chose de plus grand. C’est la façon la plus gratifiante de faire quelque chose comme ça est de vraiment construire quelque chose de petit et le rendre vraiment solide. Ces gens sont ceux qui vont être les plus honnêtes dans le métro. Ils vous diront si c’est bon et ils vous diront si c’est mauvais. C’est vraiment bonne façon. Nous apprenons en quelque sorte comment faire ce projet. C’est, comme, “Oh, merde. Nous faisons un concert. Comment?” Au cours de la dernière année et demie de concerts, les spectacles ont changé et nous avons appris et écouté ce que les gens ont dit. C’est une très bonne façon de – vous oubliez, quand vous avez été dans d’autres projets, combien vous peut s’améliorer simplement en faisant quelque chose et en écoutant “Oh ouais j’aime ça!” Absolument Fusée [[Enregistrements], qui a sorti notre disque, a été “génial”. Retour à ce qu’ils pensent. Nous écoutons parfois, parfois nous n’écoutons pas. C’est bon d’avoir cette relation. Cela existe dans le métro bien plus qu’à un niveau supérieur. “

Si PETBRICK est un projet qui leur permet de se libérer de toute contrainte musicale de leurs groupes précédents:

Igor: “Je pense que vous pouvez aussi dire le contraire. Je pense qu’il y a tous ces éléments là-dedans. Je suppose que ce sont les deux. Je pense que ce sont les deux. La liberté que vous avez mentionnée, c’est vraiment important, mais le fait que là encore, c’est un non- règle [project], et c’est aussi quelque chose que je trouve passionnant à ce sujet. Ce n’est pas que nous établissons certaines règles avec lesquelles nous ne sommes pas censés faire PETBRICK, puis parfois, naturellement, quelque chose que Wayne a de son passé, ça vient, ou de mon passé, ça vient. Ce n’est pas nous qui forçons certaines situations. C’est juste une partie de nous, et je pense que cela devrait être ainsi. “

Wayne: “Je pense que les éléments de la musique ont toujours été en nous deux, mais juste la combinaison de nous deux crée cette nouvelle chose. Je suppose que nous n’avions pas prévu, ‘Oh, nous aimons vraiment le son de cela. Essayons de sonner comme ça. Vous êtes juste comme, “Oh, hé, mec. Sortons. Écrivons de la musique.” Cela est sorti. Nous avons un son, je suppose. Les gens cherchent toujours de plus en plus ces jours-ci pour essayer de comprendre les genres et les sous-genres. Je suppose que c’est un peu inhabituel de trouver quelque chose avec quelqu’un [with people] qui ne comprend pas vraiment d’où ça vient ou à quoi ça ressemble, mais c’est super. Mais nous n’étions pas du genre «Créons quelque chose d’original! Ce n’était pas le processus de réflexion. “

Igor: “C’est drôle parce que l’autre jour, je suis entré dans un magasin à Londres et je me disais:” Je vais voir s’ils ont notre dossier ici. ” Je ne savais pas où je devais regarder. [Laughs] Je me promenais, je me disais: “Où va se trouver ce disque?” C’était drôle. Je me souviens de la première fois que j’ai vu l’album dans les magasins, il y en avait dans les nouvelles versions. C’était facile à trouver, mais maintenant je me dis: ‘C’est enterré quelque part entre les deux. Je ne pense pas qu’ils aient une section «musique bizarre» ici. Ce fut difficile. “

PETBRICKpremier album de, “JE”, est sorti en octobre via Activités de cercueil fermé aux Etats-Unis.

