L’ex-chanteur de Black Sabbath, Tony Martin, souhaite à Ozzy Osbourne de bien se rétablir

Ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin a souhaité Ozzy Osbourne bien dans sa récupération de ses récents problèmes de santé.

Il y a une semaine, OzzyLa tournée nord-américaine de 2020 a été annulée. Cette décision a été prise des mois à l’avance pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés.

L’original SABBAT Le chanteur, qui souffre de la maladie de Parkinson, a annoncé publiquement son diagnostic le mois dernier, mais a été diagnostiqué en 2003.

Plus tôt aujourd’hui, Martin a publié le message suivant sur ses réseaux sociaux: “Suite à la Ozzy histoire, est aussi dynamique que jamais !!… Ne pensez pas qu’il y ait jamais eu un moment où il n’y a pas eu de Ozzy incident ou drame depuis 50 ans !! … De prendre ma première petite amie pour voir SABBAT quand j’avais 15 ans… et certainement dans ma carrière, il me semble que j’ai toujours eu quelque chose à voir avec Ozzy… de mon ex manager Albert Chapman qui a grandi avec les gars et qui nous a souvent raconté toutes les histoires de fond… en faisant partie du groupe et en chantant les œuvres classiques qui Ozzy faisait partie de…. puis apprendre à connaître Ozzy par Iommi et Majordome et quartier …. pour devenir maintenant un consommateur de nouvelles sur Ozzy tout comme la plupart d’entre vous, j’espère vraiment qu’il devra plus longtemps faire partie du monde et des affaires sur lesquels il a gravé son nom et son caractère. Mes meilleurs vœux et espoirs vont au type pour faire face à sa maladie. Je suis SÛR qu’il aura les meilleures personnes pour le traiter… mais parfois il n’y a rien de mieux que d’entendre les bons voeux des gens. D’un camarade Brummie… gardez rockin awr kid. “

SABBAT NOIR a sorti six albums avec Martin au chant: “L’idole éternelle” (1987), “Croix sans tête” (1989), “Tyr” (1990), “Objectifs croisés” (1994), “Cross Purposes Live” (1995) et “Interdit” (1995). Finalement, Martin et son “Interdit”-les camarades de groupe ont été évincés lorsque le guitariste Tony Iommi réuni avec SABBATMes collègues membres originaux.

Dans une interview de 2012 avec Über Röck, Martin a dit qu’il était “surpris” de voir Tony Iommi le critiquant dans le guitariste “Iron Man: Mon voyage à travers le ciel et l’enfer avec Black Sabbath” livre (se référant à la Martin période, en particulier la phase de tournée suivant la sortie de “Objectifs croisés” en 1994, Iommi fustigé son ancien chanteur comme “non professionnel” et n’ayant “aucune présence sur scène”). Martin a dit: “Je veux dire, ils ne m’ont jamais rien dit. Sûrement, si vous avez un problème, la première personne à qui vous devriez dire quelque chose est la personne qui est dans le groupe avec vous … Cela ressemble à une chose vraiment stupide à dire, comme ils ne m’ont rien dit en face – et, si c’est le cas, alors encore plus les tromper pour ne rien dire, parce que, vous savez, nous aurions pu le réparer. Je leur ai dit, sans fin, que si il y avait tout ce qu’ils voulaient changer, faire différemment, juste pour dire et nous pourrions y remédier, mais clairement, ils ne l’ont pas fait, ils n’avaient pas le courage, évidemment, et écrire à ce sujet dans un livre après semble un peu Je ne suis pas amer à ce sujet, mais c’est surprenant … Cela semble un peu stupide de le dire après l’événement. “

Il y a quatre ans, Iommi Raconté I Heart Guitar que “c’est dommage” que “les gens ont mis beaucoup de temps à accepter” Martin comme SABBATle chanteur de. “Il a fallu toutes ces années plus tard pour que les gens disent:” Oh blimey, c’était un bon groupe avec un bon chant. ” Il a donc fallu beaucoup de temps pour que les gens réalisent à quel point c’était bon. “

De retour en 2018, Iommi passé du temps en studio à remixer “Interdit”. Le LP, qui présente Martin, le batteur Cozy Powell et bassiste Neil Murray, est souvent considéré comme SABBATest le pire enregistrement en studio.

Martindernier album solo, “Crier”, a été publié en novembre 2005 via Musique MTM.



Après l’histoire d’Ozzy, est aussi dynamique que jamais !! … Ne pensez pas qu’il y ait jamais eu un moment où il n’y a pas eu …

Publié par Tony Martin le mardi 25 février 2020

