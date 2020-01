L’ex-chanteur de Judas Priest Tim ‘Ripper’ Owens: ‘Je suis comme un gars du milieu de la route en politique’

Dans une toute nouvelle interview avec Fusion de Detroit WRIF station de radio, ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens a été demandé son avis sur les musiciens exprimant leurs opinions politiques, soit à travers leur musique, soit via les réseaux sociaux. Owens a répondu: “Si vous n’aimez pas quelqu’un, ou que vous n’aimez pas un angle, ou que vous n’aimez pas quoi que ce soit, pour souhaiter la mort aux gens et la haine – je regarde ces gens poster cela. Je suis, comme, ‘ Mec, tu es absolument fou. Mais c’est ce que c’est. Tout le monde peut avoir son opinion, je n’ai pas à être d’accord.

“Écoutez, si quelqu’un pense à moi – je suis comme un gars du milieu de la politique”, a-t-il poursuivi. “Je n’en parle pas trop. Mon Facebook page et mon Instagram et Twitter les pages n’en sont pas remplies. Je ne poste pas à ce sujet – je pourrais aimer quelque chose, mais je ne le poste pas. J’appelle cela du bon sens – je pense que ce qui est juste, je pense que c’est juste. Mais, mec, quand quelqu’un pense que tu es à sens unique… je ne plaisante pas. Cela ne s’est jamais produit dans le passé. Il y a huit ans, il y a quatre ans, il y a dix ans, ce genre de choses ne s’est pas produit – je reçois des messages souhaitant la mort à ma famille si je ne crois pas en leurs opinions politiques. Et c’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue. Je n’ai jamais fait ça de ma vie.

“Si j’ai quelqu’un dans la musique ou un artiste qui publie constamment de la merde – que je pense que c’est de la merde – tout le temps, qui ne me convient pas, je ne le suis tout simplement pas. Je ne le désapprouve pas – je ne fais pas [wanna] Regarde ça. Ou s’il y a une chanson [with political lyrics], Je ne dois plus l’écouter, si je ne suis pas d’accord. Ou je pourrais toujours aimer la chanson et l’écouter toujours – je n’ai pas à être d’accord avec elle.

“C’est tellement étrange de nos jours,” Owens ajoutée. “Je n’ai jamais rien vu de tel. C’est bizarre – [people] ne donne même pas une chance aux choses, et ils partent juste dans un sens ou dans l’autre – gauche, droite [or] le milieu. Mais la haine qu’ils font, vous n’auriez jamais pu vous en tirer il y a des années – point final. Période. Je veux dire, vous ne vous en sortiriez pas avec la moitié des choses que les gens font, et c’est un peu fou. “

Selon Owens, l’utilisation généralisée des médias sociaux a remodelé et redéfini les façons dont nous communiquons et nous exprimons, notamment en facilitant l’explosion de l’intimidation et de la honte.

“Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent”, a-t-il dit. “Si c’est votre opinion, mais que vous utilisez la haine pour la cracher, ou que vous souhaitez de mauvaises choses aux autres parce qu’ils ne sont pas d’accord, c’est ce que je n’aime pas.

“Cela a été fait dans la musique et la télévision pendant des années – pour toujours – mais quand vous n’êtes pas d’accord avec cela, vous n’avez pas dit: ‘J’espère que vous mourrez'”, a-t-il poursuivi. “C’est ce qui a changé. Vous écoutiez [somebody]’Ouais, je ne suis pas d’accord avec ça. Mais je vais quand même écouter John Lennon, même si je suis d’accord avec lui. Je ne suis pas d’accord avec quoi LES BEATLES disent, mais je vais toujours les écouter. Mais maintenant, c’est un peu bizarre. “

“Les médias sociaux existent depuis 10 ans maintenant, mais c’est vraiment arrivé au cours des deux dernières années où les gens ont le sentiment que la haine est acceptable. Les partis politiques n’ont pas utilisé pour répandre autant de haine que ce qui se passe dans le monde maintenant. Ils vous y avez peut-être pensé, mais vous n’avez pas posté de photos de personnes qui se font trancher la gorge… Mais c’est ce que les gens font maintenant. C’est un monde étrange maintenant. Et les médias sociaux l’ont fait. Je suis probablement assez en sécurité en disant Tim J’espère que sa famille décédera, car je n’aime pas ce avec quoi il est d’accord. Donc, c’est comme ça. Cela vous montre la mentalité de certaines personnes. “

Owens, qui “aime” fréquemment les tweets qui prennent en charge Le président Donald Trumppolitiques et qui sont désobligeantes pour les démocrates, ont pesé sur la course présidentielle américaine en 2016, affirmant que Atout c’était peut-être ce dont l’Amérique avait besoin pour faire avancer le pays. Prétendant qu’il n’était ni démocrate ni républicain (“je suis au milieu”, at-il dit), Owens a expliqué qu’il ne pouvait pas voter pour Hillary Clinton à cause de “la façon dont ils taxent les gens”. Il a poursuivi en disant que l’Amérique “avait eu huit ans de très mauvais” sous Le président Barack Obama et est d’avis que “beaucoup d’Américains” essayaient simplement de comprendre autre chose que ce[[Obama]était en train de faire.”

En 2012, Owens a révélé dans une interview qu’il votait pour Mitt Romney aux élections de cette année.