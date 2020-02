L’ex-chanteur de Queensrÿche, Geoff Tate, dit que le succès de l’album “Empire” est quasiment terminé pour le groupe “

Geoff Tate dit que le succès de QUEENSRŸCHEc’est “Empire” L’album a failli provoquer la rupture du groupe.

Sorti en 1990, “Empire” inclus la ballade hit “Lucidité silencieuse”, qui a atteint le 9e rang du palmarès des singles du Billboard, a contribué à propulser “Empire” au n ° 7 sur le graphique de l’album et a remporté deux Prix ​​Grammy nominations.

Dans une nouvelle interview avec iRock Radio, Tate a été demandé comment le “Empire” L’immense popularité de LP “a changé” les membres de QUEENSRŸCHE.

“Cela a failli mettre fin au groupe, parce que c’était un tel changement dans la structure du groupe”, l’ancien QUEENSRŸCHE dit le chanteur. “Nous avons commencé à gagner beaucoup d’argent, et l’argent vous change – il change la façon dont vous vous regardez; il change la façon dont vous regardez les autres; il change la façon dont vous vous attendez à être traité. Il y a une chose étrange qui vous vient à l’esprit. Et certes, la nôtre a été un peu un lent succès.

“A partir de notre premier EP, nous avons commencé à gagner beaucoup d’argent, puis progressivement de plus en plus, puis au moment où ‘Empire’ frappé, bien sûr, c’était un niveau de revenu complètement différent “, at-il poursuivi.” Alors maintenant, vous deviez passer du temps à réfléchir à ce que vous alliez faire avec votre argent. Parce qu’avant, vous veniez de le mettre à la banque, mais maintenant vous deviez penser: «Est-ce la bonne banque? Et, “Dois-je le déplacer dans ces banques?” Et, ‘Qu’est-ce qui se passe ici?’ Parce qu’aucun d’entre nous n’était issu d’une expérience professionnelle.

“C’est assez drôle, mais quand vous avez du succès comme ça et que vous avez maintenant tout cet argent à gérer, il y a beaucoup de gens autour qui se joignent et font du bénévolat.” Tate ajoutée. “Alors, vous devez éliminer ces gens. [Laughs] Alors maintenant, vous avez affaire à toutes ces choses que vous n’avez jamais traitées auparavant, et vous ne traitez pas ce que vous faites normalement, c’est-à-dire que vous écrivez de la musique. Vous pensez en ces termes, et maintenant vous n’y pensez pas. Il nous a donc fallu probablement trois à quatre ans avant de nous remettre ensemble et de refaire de la musique. Nous nous sommes donc vraiment éloignés. Certaines personnes achetaient des avions et d’autres achetaient des biens immobiliers et s’occupaient de toutes ces choses. Nous nous sommes donc vraiment séparés.

“Je ne suis jamais entré dans la musique pour être célèbre. Je suis devenu célèbre – semi-célèbre – à cause de la musique”, a-t-il déclaré. “Donc la renommée n’a jamais été aussi importante pour moi. Et quand nous avons eu ‘Empire’ album, maintenant nous avions des gens qui s’approchaient de nous pour faire des poupées figurines. Ils ont dit: «C’est le niveau suivant. C’est ce que tu dois faire. Et pour moi, c’était insultant. Rappelez-vous, c’était avant que le terme “ rock star ” ne soit considéré comme complémentaire ou avant c’était une boisson énergisante que vous pouvez acheter au 7-11. Une rock star, dans ma génération, était une insulte – c’était quelqu’un qui n’avait aucun talent musical; c’était un truqueur – ils étaient juste dedans pour les caméras et les filles et ce genre de choses. J’ai donc trouvé le tout désagréable et je ne voulais rien y voir. Et d’autres personnes du groupe disaient: «Tu es fou. C’est ce que nous devons faire. Je veux être une figurine d’action. ‘ Donc, vous voyez qu’il y avait une scission dans le groupe à ce moment-là – ceux qui voulaient des poupées figurines et ceux qui ne le voulaient pas. [Laughs]”

Tate a été licencié de QUEENSRŸCHE en 2012 et a été remplacé par d’anciens CRIMSON GLORY chanteur Todd La Torre.

Tate effectue actuellement le QUEENSRŸCHE albums “Empire” et “Rage For Order” dans leur intégralité sur la “Tournée Empire 30e anniversaire”, qui a débuté le mois dernier en Norvège.



