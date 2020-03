L’ex-chanteur de Queensrÿche Geoff Tate dit que Scott Rockenfield n’est pas dans le bon sens

Le 29 février, Geoff Tate assis avec l’animateur de radio Miles “La Chaussure” Schuman pour une large interview avant l’ancien QUEENSRŸCHE spectacle de chanteur au Paradise Rock Club de Boston. Parlant de sa sortie de 2012 de QUEENSRŸCHE, Tate a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Je sais juste que ce fut une période très difficile à traverser. Et je suis content que ce soit fini, et je suis content que le temps soit passé. Cela dure depuis près de 10 ans maintenant. un monde complètement différent maintenant. Le monde est assez brillant et très heureux.

“Je leur souhaite bonne chance”, a-t-il poursuivi. “Ils ont eu beaucoup de mal. Mon Dieu – maintenant je suis hors du groupe, Chris DeGarmo [guitar] est hors du groupe, Scott Rockenfield [drums] n’est plus dans le groupe. C’est juste le bassiste[[Eddie Jackson]et le guitariste[[Michael Wilton]. “

On lui a demandé s’il avait parlé à Scott depuis le départ du batteur de QUEENSRŸCHE il y a trois ans, Tate a dit: “Non. Il a disparu. Et il n’est pas dans le bon sens.”

Juillet dernier, Tate Raconté 88.1FM WESUémission de radio syndiquée hebdomadaire “Noize dans le grenier” qu’il était “assez sûr” Scott “n’est pas parti” QUEENSRŸCHE de son propre gré. “Je peux vous dire que des poursuites judiciaires sont en cause; je le sais”, a-t-il déclaré. “Il est en quelque sorte dans un endroit vraiment sombre, et j’espère qu’il obtiendra de l’aide, parce qu’il est vraiment démêlé, vous savez? À mon avis. C’est dommage – c’est un batteur incroyablement talentueux, et malheureusement, il n’a jamais été satisfait de cela . Ce n’était pas assez bon pour lui. “

En 2012, des séquences vidéo ont vu le jour Tate crachant apparemment à Rockenfield pendant QUEENSRŸCHEconcert à São Paulo, Brésil. Tate a ensuite déclaré qu’il était en colère lorsque le reste du groupe a tiré QUEENSRŸCHEmanager, assistant de bureau et l’un des techniciens de guitare du groupe, “qui étaient tous des membres de ma famille”, Geoff Raconté Pierre roulante. “Je me prépare près de ma station, prêt à monter sur scène, et Scott me regarde et il sourit et dit: “Nous venons de licencier toute votre famille, et vous êtes le prochain”, ” Tate revendiqué. “Je viens de le perdre. J’ai essayé de le frapper. Je ne pense pas avoir touché un coup de poing avant que quelqu’un ne me saisisse et ne me tire sur le côté. Sur mon chemin, j’ai réussi à pousser[[Michael] Wilton, et vraiment, c’était tout. Je me suis refroidi et nous avons fait le spectacle, et tout s’est bien passé. “

Cette même année, Tate a défendu sa décision de cracher sur Rockenfield, récit Über Röck que c’est “un acte de défi et de mépris ancien: c’est un geste symbolique. Les gens font cela depuis des siècles et les Américains ne peuvent pas envelopper la tête. Ils pensent que c’est juvénile, comme c’est quelque chose qu’un enfant fait. Ils peuvent ‘ Je ne comprends pas les gars qui se lancent dans un coup de poing. Ils le craignent, ils en sont consternés. Dans d’autres pays, l’Irlande par exemple, les Irlandais n’y voient rien du tout. “

QUEENSRŸCHE remplacé Tate avec Todd La Torre et a sorti jusqu’à présent trois albums avec l’ex-CRIMSON GLORY chanteur – 2013’s “Queensrÿche”, 2015’s “Condition Hüman” et 2019 “Le verdict”.

Au cours des 36 derniers mois, Rockenfield a pris un congé de QUEENSRŸCHEactivités de tournée pour passer du temps avec son jeune fils, qui est né au début de 2017. Remplacer pour lui a été ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo.

Le tambour suit “Le verdict” ont été fixées par La Torre, qui joue de la batterie depuis l’âge de 13 ans.



