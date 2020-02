L’ex-chanteur de White Lion Mike Tramp est «vraiment fier» de son nouvel album «Second Time Around»

Le 1er mai verra la sortie de “La seconde fois”, le nouvel album de Mike Tramp. Et tandis que l’ex-LION BLANC et UN MONSTRE DE LA NATURE frontman n’est pas une recrue pour les sorties en son propre nom, cette fois il le fait avec un sentiment particulier.

“J’ai perdu le compte du nombre de fois qu’on m’a demandé. Que si je pouvais recommencer, que changerais-je? C’est une question délicate et pour un artiste, parfois injuste”, dit-il. “Parce que quand nous regardons en arrière, le recul est toujours de 20/20 et nous savons tout, et familier avec le scénario du quart-arrière du lundi matin, où tout le monde sait où il aurait dû lancer ou frapper. Que diable ai-je su quand j’ai est entré dans le studio d’enregistrement la première fois en 1976 pour enregistrer mon premier album? La réponse est rien, et je peux honnêtement admettre que cela n’a pas vraiment changé 10 ou 20 ans plus tard. Avec chaque album que j’ai enregistré ou chaque tournée que j’ai fini, je suis toujours rentré à la maison avec tellement plus de connaissances que lorsque je l’ai commencé, et j’ai toujours souhaité avoir tout su au début.

“Je suis fier de ces chansons”, a-t-il poursuivi. “Ils sont comme mes autres albums et représentent à 100% qui Mike Tramp est. Si des extraterrestres sont descendus sur terre et se sont avérés ‘La seconde fois’ Comme le premier Mike Tramp album qu’ils ont entendu, je serais vraiment fier et confiant que tout mon ADN serait dans cet album. “

“La seconde fois” sera publié dans le monde entier via Enregistrements cibles contenant dix chansons (dont le premier single “La route”). Les paroles et la musique ont été écrites par Mike Tramp et l’album a été produit par Soren Andersen et Mike Tramp. Mélange effectué par Peter Mannson à Mir Studio à Stockholm, en Suède. Le mastering a été géré par Henrik West à Medley Studio à Copenhague, Danemark. Les enregistrements ont été réalisés par Soren Andersen à Medley Studio à Copenhague, au Danemark, avec un enregistrement supplémentaire effectué par Clochard.

Toutes les précommandes seront signées personnellement par Mike Tramp. L’album sortira en 500 exemplaires seulement en vinyle rouge, CD vinyle noir et numérique. Et spécial “La seconde fois” t-shirt en 100 exemplaires uniquement disponible chez Targetshop.dk peut être précommandé avec l’album.

Liste des pistes:

01. Toute ma vie



02. La route



03. Plus



04. Allons



05. Entre le bien et le mal



06. Posez vos armes



07. Autoroute



08. Pas demain



09. De retour à vous



dix. Quand elle pleure

Personnel:

Mike Tramp: Guitare vocale, électrique et acoustique, Piano



Oliver Steffensen: Main Guitar toutes les chansons



Claus Langeskov: Basse



Morten Hellborn: Tambours



Soren Andersen: Guitare supplémentaire



Jay Boe: Hammond B-3



Marcus Nand: Guitare acoustique 12 cordes, 1er solo sur “Back To You”



Emily Garriock Langeskov: Choeurs



Lars Rahbek Andresen: Piano sur “Highway”

Photos: Jakob Muxoll



