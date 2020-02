L’ex-chanteur de White Lion, Mike Tramp, sort le clip de “The Road”

Ancien LION BLANC chanteur Mike Tramp a sorti un clip pour son nouveau single “La route”. Le morceau est extrait de son prochain album, “La seconde fois”, prévue du 1er mai au Enregistrements cibles. Le clip a été réalisé par Morten Madsen de Film Popshit.

Clochard commentaires sur la chanson: “La vie est un voyage où vous voyagez sur une autoroute sans fin qui monte et descend et qui entre et qui sort. C’est ici que vous découvrez qui vous êtes et de quoi vous êtes fait. Où vous décidez où vous allez” repartir et où vous n’êtes pas. Quand vous arrivez à la fin du voyage et que vous regardez la route que vous avez parcourue – peu importe le bon ou le mauvais – vous voulez toujours le faire à nouveau, et c’est mon engagement au rock’n’roll. “

Clochard entreprendra une vaste tournée nord-américaine ce printemps. Le trek, qui doit débuter le 15 avril au Whisky A Go Go à West Hollywood, en Californie, verra Clochard effectuer tous les LION BLANC hits, y compris “Lorsque les enfants pleurent”, “Petit combattant”, “Attendez”, “Dame de la vallée”, “Radar Love” et plein d’autres. Joindre Clochard pour le spectacle acoustique de deux hommes sera guitariste principal Marcus Nand.

Après avoir produit une telle LION BLANC frappe comme “Lorsque les enfants pleurent”, “Attendez” et “Coeur brisé”, Clochard est devenu artiste solo en 1995 et a sorti plus de 10 albums.

Mikedernier studio LP, “S’éloigne du troupeau”, est sorti en mars 2019 via Enregistrements cibles.



