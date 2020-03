L’ex-chanteuse d’Iron Maiden Blaze Bayley: «La clé de la survie est une attitude mentale positive»

Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a partagé ses conseils pour maintenir une santé mentale positive à la suite de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Flamber a publié un message vidéo sur ses réseaux sociaux dans lequel il a déclaré en partie: “Comme vous le savez, il existe un virus maléfique qui menace l’humanité, et nous devons tous en être conscients.

“La chose que je voulais dire à tout le monde, c’est que c’est bien que nous nous sentions malheureux et que nous nous sentions stressés et tout ça. Mais l’élément clé de la survie est une attitude mentale positive et ne jamais abandonner. Si nous sommes tous dans ce ensemble, essayons de passer au travers ensemble.

“Sur une note sérieuse, lorsque vous êtes stressé, cela supprime votre système immunitaire”, a-t-il poursuivi. “Donc, les humains ont évolué naturellement pour être des créatures heureuses la plupart du temps; peut-être que certains d’entre nous ne le ressentent pas. Et quand vous êtes heureux, votre immunité fonctionne très bien. Donc, écouter vos chansons préférées, regarder des comédies, des films et les choses que vous aimez faire, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous distrait du stress que nous subissons tous, c’est un bien vraiment sain. Ce n’est donc pas un crime d’être heureux. Et c’est une façon, d’avoir ces brefs moments de bonheur et d’essayer de mettre de côté tout le stress et la tragédie que nous traversons est une façon de nous maintenir et de combattre cet horrible virus. “

Bayley sortira un nouvel album studio en mars 2021. Flamber et guitariste Chris Appleton ont déjà rassemblé de nouveaux documents et les premiers rapports du chanteur sont que les résultats jusqu’à présent sont “très excitants”.

En avril, Flamber publiera “Vivre en tchèque”, un album live et un DVD enregistrés l’automne dernier au Melodka à Brno, en République tchèque. Le thème de la tournée fait suite à Flamberc’est “Enchevêtrement infini” la trilogie d’albums et la setlist comportaient en particulier certaines des chansons les plus épiques de la trilogie qui n’avaient pas été auparavant incluses dans les setlists de concerts. L’ensemble contient également une sélection de chansons de ses albums avec IRON MAIDEN au cours des années 1990.

En septembre, Flamber prévoit de rééditer son album de 2002 “Dixième dimension” avec un nouvel emballage et des illustrations améliorées. Il y aura également une version vinyle pour la première fois. Pour aller avec cette réédition, Flamber entreprendra une tournée européenne en septembre-novembre, avec un “Dixième dimension” setlist.

Bayley devant IRON MAIDEN de 1994 à 1999. Les deux JEUNE FILLE albums sur lesquels il est apparu, “Le facteur X” et “Virtual XI”, se sont vendus beaucoup moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont trois sous le surnom FLAMBER et six sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveaux morceaux de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.



