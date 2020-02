L’ex chanteuse Nightwish Anette Olzon parle d’équilibrer son travail à plein temps en tant qu’infirmière avec ses divers projets musicaux

“Discutons avec Lance Hall” a récemment mené une interview avec l’ancien NIGHTWISH frontwoman Anette Olzon. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En trouvant le temps de participer à divers Frontiers Music Srlprojets musicaux soutenus, y compris L’ÉLÉMENT NOIR et maintenant ALLEN / OLZON, sa nouvelle aventure avec SYMPHONY X chanteur Russell Allen.

Anette: “Cette[[ALLEN / OLZON]a été enregistré au printemps dernier, il y a un an. Quand j’ai eu la question de le faire, j’étais en train d’enregistrer L’ÉLÉMENT NOIRest le deuxième album. Je disais d’abord: «Eh bien, pouvons-nous le faire à l’automne? Je suis assez occupé. ‘ Mais ils étaient, comme: «Non, non, non, vous devez le faire maintenant! Je suis juste entré en studio pour un album, puis directement dans le studio. J’ai un travail régulier, en fait – je travaille comme infirmière. C’était comme travailler à plein temps du lundi au vendredi, puis entrer dans le studio et enregistrer. C’était un peu occupé et j’étais très content d’avoir pris des vacances en été. Mais, vous savez, c’est toujours amusant. J’adore chanter. C’est bien. Je suis vraiment content qu’ils m’aient demandé de faire tout ce genre de choses. C’est fantastique.”

Sur le processus d’écriture pour “Mondes à part”, le premier album de ALLEN / OLZON:

Anette: “L’album entier a été fait quand j’ai rejoint le projet. C’est seulement [producer/songwriter] Magnus Karlsson qui a fait toutes les paroles et la musique pour ça. La seule chose Russell et j’ai contribué, bien sûr, est nos voix. J’ai fait des harmonies à ma façon et quelques cris ici et là et toutes ces choses. C’est mon devoir de mon point de vue. “

Sur la façon dont elle a interagi avec Allen et Karlsson pendant la fabrication de “Mondes à part”:

Anette: “En fait, moi et Magnus a rencontré. Nous nous sommes rencontrés après avoir commencé les enregistrements. Nous étions à un spectacle et je l’ai rencontré, puis je l’ai rencontré plusieurs fois. Il vit très près de moi, en fait. Il vit à une demi-heure de l’endroit où je vis en Suède. Mais, ouais, je ne me suis pas rencontré Russell. Je lui ai envoyé un petit mail. Nous voulions faire une vraie vidéo avec nous deux. Nous avons essayé de mettre cela ensemble, mais Russell venait de terminer une tournée et il était papa de football. Je pense qu’il a son enfant dans une équipe où il est entraîneur ou quelque chose. Il ne voulait pas quitter sa famille et c’est tout à fait acceptable. Nous avons envoyé un e-mail, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés Skype ou vu les uns les autres.

Si elle a entendu Allenla voix pendant qu’elle suivait ses parties:

Anette: “En fait, quand je suis entré dans le studio, Russell avait commencé à enregistrer, donc je pense que j’ai eu trois ou quatre chansons avec sa voix. Puis l’autre voix, qui était la mienne, a en fait été chantée par Magnus. Donc c’était deux gars, alors j’ai dû former et faire mes propres lignes mélodiques et les mettre en place. Ensuite, en fait, une ou deux chansons, j’ai enregistré avant Russell, puis il m’a obtenu et Magnus. [Laughs] Mais c’était agréable d’entendre le résultat final. “

Depuis la fin de son séjour de cinq ans avec NIGHTWISH en 2012, Olzon a sorti un album solo, 2014 “Éclat”, et formé L’ÉLÉMENT NOIR avec l’ancien SONATA ARCTICA guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, “Songs The Night Sings”, a été libéré en novembre.

Au cours des 14 dernières années, Allen – mieux connu comme le leader du groupe de metal progressif de longue date SYMPHONY X – a publié quatre albums collaboratifs acclamés avec le chanteur norvégien Jørn Lande (MASTERPLAN, AVANTASIA, JORN). Les trois premiers ALLEN / LANDE les communiqués ont été produits et écrits par Karlsson, avec le quatrième et le plus récent – 2014 “The Great Divide” – produit et écrit par desSTRATOVARIUS guitariste Timo Tolkki.



