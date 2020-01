L’ex-chef des Grammys, Deborah Dugan, discute du scandale dans de nouvelles interviews: Regardez

Après que Deborah Dugan, ancienne présidente-directrice générale de la Recording Academy, ait été placée en congé administratif en raison d’accusations d’intimidation, elle a déposé une plainte décrivant des allégations de discrimination, de harcèlement sexuel, de corruption et bien plus encore.

Elle a également affirmé qu’on lui avait dit que son prédécesseur à la Recording Academy, Neil Portnow – l’homme qui avait suscité la controverse avec sa remarque selon laquelle les femmes devraient «intensifier» – faisait face à des allégations de viol de la part d’une musicienne. Portnow a qualifié ces allégations de «ridicules» et «fausses».

Aujourd’hui (23 janvier), Dugan et son avocat Douglas Wigdor sont apparus sur Good Morning America et ABC de CBS This Morning pour discuter de la situation actuelle. Sur CBS, Dugan a nié les allégations selon lesquelles elle intimidait des employés et avait créé un environnement de travail hostile à l’Académie. Sur GMA, Wigdor a déclaré: «Les Grammys sont vraiment sous assistance respiratoire en ce moment.» Il a poursuivi: «Les déclarations qu’ils font à propos de Mme Dugan créant un environnement de travail toxique, obligeant les membres du conseil d’administration à faire des déclarations – ils sont en mode panique en ce moment. “

Dans la plainte, Dugan a déclaré qu’un artiste qui «s’était initialement classé 18e sur 20 dans la catégorie« Chanson de l’année »de 2019» avait finalement été nominé la même année. Dugan et Wigdor ont refusé d’identifier l’artiste en question dans les interviews GMA et CBS. Regardez les clips ci-dessous.

La 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards sera diffusée sur CBS ce dimanche soir 26 janvier à 20 h. Est. Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammys 2020.

