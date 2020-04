L’ex-guitariste de Megadeth, Marty Friedman, félicite les 19 employés de première ligne de Covid: «Ces gens sont des super-héros»

Marty Friedman a exhorté ses fans à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé lorsqu’ils sont à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

L’ancien MEGADETH Le guitariste a discuté de la manière dont il gère les mesures de quarantaine contre les coronavirus Instagram Live discuter le vendredi (17 avril).

Marty a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Tout le monde vit la même chose dans des proportions très, très différentes. La grande majorité d’entre nous sont coincés à l’intérieur et vont avoir beaucoup de conséquences liées à notre travail, à la façon de faire de l’argent et de payer pour les choses, et beaucoup d’incertitude et de nombreux ajustements de la vie. C’est la plupart d’entre nous. Mais il y a des gens là-bas – et, en fait, c’est beaucoup de gens – qui sont dans beaucoup, beaucoup , des situations bien pires. Ils sont à l’hôpital en train de mourir et ils ne peuvent pas voir leurs proches. C’est tout simplement incroyable. Et ils doivent non seulement mourir, mais mourir souffrir devant un tas de gens avec des combinaisons de fusée et des trucs comme C’est vraiment une chose horrible. Ces gens souffrent tellement et meurent. C’est la pire chose. Et presque aussi mauvais que cela sont les gens – les médecins, les infirmières et le personnel de l’hôpital, et tous ceux qui essaient d’aider Je ne peux pas imaginer ce qu’ils ont à voir au quotidien, comment hey gardez la tête haute et comment ils empêchent de tomber en panne. Parce que ça doit être si difficile à regarder. Et je sais qu’ils font de leur mieux pour aider ces gens, et ils ne peuvent pas faire grand-chose et ils font tout ce qu’ils peuvent. Ce sont, comme, des super-super-héros qui, quand nous sortons de tout cela, ces gens et les gens qui travaillent dans l’épicerie et la nourriture et qui livrent des choses et toutes les personnes qui travaillent vraiment encore maintenant, ces gens sont des super-héros. “

Il a poursuivi: “La chose que le reste d’entre nous peut faire, c’est que nous pouvons alléger le fardeau de ces personnes et du personnel hospitalier et des choses comme ça – les médecins, les infirmières et tout. Nous pouvons alléger le fardeau de tout le monde. C’est un gros sacrifice Mais au moins à la fin de la journée, vous savez que si vous restez à l’intérieur et ne sortez pas et ne faites rien qui risque de vous rendre malade, non seulement cela vous empêche de tomber malade vous-même , cela allège également le fardeau de ces personnes qui sont dans les hôpitaux tous les jours et de toutes les autres personnes là-bas. Donc, si rien d’autre, restez et pensez à ces personnes. Bien sûr, ça craint – ça craint vraiment – et les gens vont vraiment perdre une tonne de choses qu’ils ont l’habitude d’avoir, et il y aura beaucoup d’ajustements qui vont devoir se produire dans les prochains mois et peut-être des années. Mais c’est une situation où tout le monde peut aider les gens – tout le monde peut aider en restant et en ne répandant pas les choses et en ne rattrapant pas un ything vous-même.

“Parfois, vous vous sentez complètement désespéré, mais au moins ce que vous avez fait en restant et en ne répandant rien et en n’attrapant rien, ce que vous avez fait, c’est que vous avez allégé le fardeau pour les personnes qui s’occupent vraiment de ces choses – comme les médecins et l’hôpital. le personnel et les infirmières et toutes ces personnes “, at-il ajouté. “Et Dieu merci pour les gens des épiceries et tous ces gens.”

Friedman a passé la majeure partie de la dernière année et demie en tournée à l’appui de son 14e record solo, “One Bad M.F. Live !!”, sorti en octobre 2018. L’album a été enregistré à Mexico le 14 avril 2018 lors du concert final de Friedmantournée mondiale à l’appui de son célèbre album studio de 2017 “Wall Of Sound”.

Joindre Friedman sur “One Bad M.F. Live !!” sont ses coéquipiers Kiyoshi à la basse, Jordan Ziff (RATT) à la guitare et Chargeeeee sur des tambours.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).