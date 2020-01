L’ex-guitariste de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, parle du départ de Maron: écouter

Josh Klinghoffer est le dernier invité à apparaître sur WTF avec Marc Maron, où il a discuté de son récent départ des Red Hot Chili Peppers après l’annonce que le guitariste John Frusciante rejoindrait le groupe. (Klinghoffer a remplacé Frusciante en 2009, jouant et enregistrant avec RHCP pendant 10 ans.) Selon Klinghoffer, la nouvelle a été “un choc complet mais pas une surprise”, et il explique qu’au moment où on lui a dit qu’il était hors du groupe, il a ressenti une «grande vague d’amour pour eux, et d’amour pour tout [he] a pu faire avec eux. “

Maron et Klinghoffer discutent du passé de Klinghoffer avec RHCP, travaillant avec John Frusciante sur ses disques solo, comment leur relation a changé une fois qu’il a initialement rejoint les Peppers, sa jeunesse et plus encore. Klinghoffer a également confirmé que lui et le reste du groupe avaient enregistré de nouveaux morceaux avant le retour de Frusciante, mais qu’ils seraient supprimés. Découvrez l’épisode complet ci-dessus.

