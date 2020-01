L’ex-PDG des Grammy Awards dépose une plainte pour harcèlement sexuel et discrimination

À la suite de son éviction abrupte la semaine dernière, l’ancienne présidente et PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan, dépose une plainte officielle pour discrimination et harcèlement sexuel. Les Grammy Awards sont à seulement cinq jours.

La semaine dernière, les Grammy Awards ont licencié leur PDG récemment embauchée, Deborah Dugan, pour des allégations non spécifiques d’inconduite. Cette semaine, Dugan riposte avec son propre procès pour harcèlement sexuel et discrimination.

“La plainte que nous avons déposée aujourd’hui contre la National Academy of Recording Arts and Sciences (les Grammys) met en évidence des tactiques rappelant celles déployées par des individus défendant Harvey Weinstein”, a affirmé l’équipe juridique de Dugan.

«Comme nous le prétendons, la tentative de la Recording Academy de contester le personnage de Deborah Dugan est un effort transparent pour détourner l’attention de sa propre activité illégale. Cette forme flagrante de représailles dans les entreprises américaines est trop courante, même après #MeToo, et nous utiliserons tous les moyens légaux nécessaires pour garantir que les responsables soient tenus responsables de leurs actes. »

La plainte percutante attaque également un autre ex-PDG, Neil Portnow.

Portnow a quitté l’organisation après avoir exhorté publiquement les femmes à “intensifier” si elles voulaient gagner plus de prix. Cela lui a coûté son travail, bien que les avocats de Dugan allèguent un comportement beaucoup plus flagrant. La plainte indique que Portnow “aurait violé une artiste d’enregistrement féminine, ce qui était, sur information et croyance, la vraie raison pour laquelle son contrat n’a pas été renouvelé.”

Dugan allègue également qu’on lui a demandé d’offrir à Portnow un contrat de 750 000 $ avec la Recording Academy, malgré son licenciement.

Au-delà de cela, la plainte de Dugan fait référence à «des conflits d’intérêts flagrants, une mauvaise gestion des affaires par les membres du conseil d’administration et des irrégularités de vote en ce qui concerne les nominations aux Grammy Awards, tous rendus possibles par la mentalité du« club des garçons »et l’approche de la gouvernance à l’Académie.

Jusqu’à présent, la Recording Academy n’a pas répondu. Mais il y a quelques instants, le PDG par intérim Harvey Mason, Jr. a accusé Dugan d’avoir tenté d’extorquer l’Académie pour des millions de dollars.

Les Grammy Awards sont diffusés dans cinq jours.

Plus à mesure que cela se développe.