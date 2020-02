L’expérience Bare-Bones Rob Zombie

Après la sortie de 2013 de Vendeur de régénération de rats venimeux, Rob Zombie a eu l’occasion de lancer son propre festival de musique de parc à thème, Rob Zombie’s Great American Nightmare. Présenté comme «l’ultime maison hantée / événement musical», il comprenait trois maisons hantées – House Of 1000 Corpses, Lords Of Salem Total Blackout et The Haunted World Of El Superbeasto 3D, tous basés sur des films et des personnages de Zombie – le Bloody Boulevard – un «rue» de divertissement avec stands de nourriture et autres vendeurs, plats et boissons convenablement effrayants, manèges de carnaval, spectacles anormaux et personnages itinérants – et autres divertissements musicaux. Le festival n’a pas duré, bien que la tournée de Venomous Rat Regeneration Vendor ait donné naissance au deuxième album live de Zombie, Spookshow International Live.

Le Great American Nightmare, qui a commencé à LA en 2013, avant de déménager à Phoenix (en 2014) et à Chicago (2014-15), semblait être la plate-forme idéale pour une expérience live Rob Zombie entièrement immersive, mais l’événement n’a pas eu lieu 2016, et n’a montré aucun signe de reprise depuis. Bien qu’il n’ait jamais été capturé sur du celluloïd pour revivre dans les confins d’un salon sombre, Zombie a cependant continué à faire rouler les bandes tout au long des émissions du Venomous Rat Regeneration Vendor, et le 1er janvier 2015, il a annoncé la sortie de Spookshow International Live.

Zombie a déclaré: «Cela fait huit ans depuis notre dernier album live, nous avons donc pensé qu’il était temps pour un autre. En fait, nous ne planifions pas cela, mais nous avons enregistré quelques concerts et ils sonnaient vraiment bien, alors nous avons pensé, F__k it, allons-y. ” Il n’y aurait, a-t-il ajouté, «ni overdubs, ni correctifs, ni fausse foule, ni rien. Cent pour cent vivent absolument. Sans blague.” Basique, en d’autres termes. En effet, l’œuvre d’art – une prise de vue en noir et blanc granuleuse avec une police manuscrite rugueuse – est l’incarnation du bricolage. Spookshow International Live est si discret, en fait, qu’aujourd’hui encore il n’a pas sa propre page Wikipedia.

Sans bruit ni fanfare, alors, Spookshow International Live a vu le jour le 24 février 2015. Il ne semble pas juste qu’une soirée Rob Zombie commence par autre chose que «Teenage Nosferatu Pussy» – son groove sensuel est une irrésistible invitation à la captivante monde de l’imagination infernale de Zombie: “Je suis si dangereux / Je m’appelle Lazare / Je suis un pirate sur un bateau diable …” Un grand plaisir effrayant. Vos cauchemars les plus salaces ont fait chair. Comme le dit Zombie lui-même, “Ce soir, c’est la nuit pour devenir bizarre.” Mais bon, n’est-ce pas tous les soirs pour Rob Zombie?

Bien que Rob Zombie soit principalement connu comme un artiste solo, sur cet ensemble, il est soutenu par ce qui est non seulement son groupe de soutien le plus connu, mais aussi son plus solide et fiable. John 5 est le guitariste de longue date qui a rejoint le groupe en 2005, après six ans avec Marilyn Manson. Le bassiste Piggy D co-écrit avec Rob Zombie et a contribué au matériel solo de John 5. Un autre réfugié du camp de Marilyn Manson, le batteur Ginger Fish, s’est, depuis son arrivée en 2011, tellement ancré dans le pli de Rob Zombie que, sur Spookshow International Live, il a obtenu une place pour un solo de batterie. Bien sûr, cela ne dure que 40 secondes et mène au succès de White Zombie “Plus humain que humain”, mais c’est toujours un éloge de la part de Rob Zombie, qui partage rarement la vedette avec qui que ce soit.

Ce line-up solide sert à souligner ce qu’un ensemble de mélodies percutantes Rob Zombie a dans son canon. Il y a ‘Dragula’ et ‘Meet The Creeper’, des incontournables de longue date qui remontent à son premier album solo, Hellbilly Deluxe, qui, soit dit en passant, sonne encore frais deux décennies après sa sortie originale. Et il y a des enragés à la mi-carrière «Demon Speeding», «Sick Bubblegum» et «House Of 1000 Corpses». Il y a aussi les classiques obligatoires de White Zombie “More Human Than Human” et “Thunder Kiss” 65 “comme un coup de chapeau au groupe qui a été le tremplin pour les carrières jumelles de Zombie en tant que musicien et réalisateur. Il y a même une rare reprise de “Blitzkrieg Bop” de Ramones. En fait, il y a une telle richesse de matériel pour que Zombie puise dans ce vendeur de régénération de Venomous Rat, l’album même qu’il était en tournée lorsque cet album live a été enregistré, obtient à peine un aperçu.

La liste de titres Spookshow International Live offre suffisamment de variété pour la distinguer de son précédent album live, Zombie Live 2007, tandis que la qualité de production en elle-même offre une expérience d’écoute complètement différente de cette version. Bien que les chansons se croisent avec la tracklist de The Zombie Horror Picture Show – le film de concert de 2014 sorti sur Blu-ray et DVD – les deux ont été conçues pour ne pas marcher sur les pieds des autres. Avec The Zombie Horror Picture Show, l’intention était de vivre l’assaut visuel complet d’un spectacle en direct de Rob Zombie; Spookshow International Live est une interprétation sans fioritures. La nature brute de l’enregistrement nous rappelle que, bien qu’ils fassent partie intégrante du travail de Rob Zombie, il n’a pas besoin de se cacher derrière des bombes flash et des écrans de projection. Il sait aussi délivrer les sons: un banger après l’autre.

