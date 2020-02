L’héritage Roots-Rock de Sheryl Crow

En février 2019, il a été annoncé que Sheryl Crow avait signé un nouvel accord avec le Big Machine Label Group, et que la première sortie dans le cadre du pacte serait son album de duos rêvé avec de grands noms du rock et du pays, ainsi que de nouveaux artistes.

Le résultat était l’exception Threads, qui se vantait de collaborations sur mesure avec une remarquable liste d’esprits proches de Crow, tels que Keith Richards, Stevie Nicks, Don Henley, Willie Nelson, Joe Walsh et Vince Gill. Il a été présenté comme l’album final par cette fille préférée de Kennett, Missouri, née le 11 février 1962, et bien que nous espérons sincèrement que ce n’est pas le cas, nous savons qu’il existe de nombreuses performances live mémorables et d’autres enregistrements uniques à venir de un artiste avec l’un des catalogues les plus distingués des trois dernières décennies.

Après son travail de choriste pour Michael Jackson et un premier album prévu qui a été achevé mais jamais sorti, la célèbre percée de Crow a été avec l’excellent set Tuesday Night Music Club. Il est devenu l’un de ces succès à l’ancienne, le bouche-à-oreille, sorti à l’été 1993, mais pas vu dans les charts américains pour la première fois avant le mois de mars suivant.

En effet, l’album n’a pas atteint la masse critique, aux États-Unis et dans le monde, jusqu’en 1995, date à laquelle il ressemblait pratiquement à un album de grands succès à part entière. «Run Baby Run», «All I Want To Do», «Leaving Las Vegas», «Strong Enough» et «What I Can Do For You» sont tous devenus des chansons phares de l’album. Le LP lui-même a remporté trois Grammys (y compris le meilleur nouvel artiste pour Sheryl) et est resté sur la carte américaine pendant près de deux ans.

Cela a déclenché une série de records extrêmement réussis pour Crow, dont les ventes mondiales d’albums sont maintenant estimées à 50 millions d’exemplaires. Elle a également travaillé avec et gagné l’admiration de plusieurs des plus grands noms de la musique contemporaine, de les pierres qui roulent à Eric Clapton et B.B. King à Tony Bennett.

En 2017, Crow a sorti Be Myself, qu’elle a décrit comme un retour à ses racines des années 1990. Enregistré avec ses collaborateurs de cette époque, Jeff Trott et Tchad Blake, il a suivi l’album Feels Like Home de 2013 au thème authentiquement country. Puis en 2019 est venu Threads, alors que Sheryl avait depuis longtemps compris que, passionnée par le rock’n’roll, il y avait un monde plus large.

Plus tard, elle est devenue une figure de plus en plus inspirante dans sa vie privée, surmontant le cancer du sein non invasif et un méningiome bénin. À l’approche de Be Myself, elle reprenait clairement son esprit primitif. «Je voulais avoir le sentiment que j’avais quand j’ai fait mes deux premiers disques», a-t-elle dit à Rolling Stone, «ce qui était comme être un gamin jouant avec mes amis et écrivant sur tout ce qui me venait à l’esprit.»

La magie a perduré. À l’arrivée de Threads, elle a déclaré à NPR: «J’ai adoré la tradition de faire des disques. J’ai grandi en détenant le record physique et en parcourant les notes de l’album et en rêvant de faire ce que je fais maintenant. “

Suivez la playlist Sheryl Crow: All The Hits.