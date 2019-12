L'histoire "1979" de The Smashing Pumpkins que tout le monde ne connaît pas

Ce rouleau était sur le point d’être sorti du troisième disque de The Smashing Pumpkins, car à l'origine, c'était beaucoup plus basique et ennuyeux – selon les mots du producteur de l'album – mais il a gagné sa place après que Corgan l'ait refait en seulement 24 heures. C’était la dernière chanson écrite pour ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’. Le single le plus connu de ce groupe, Pitchfork, l'a placée à la 21e place sur sa liste des meilleures chansons des années 90.

Cette chanson parle de la transition de la jeunesse à l'âge adulte. Billy Corgan se souvenait d'avoir été au lycée et d'avoir des responsabilités d'adulte, mais il était encore très jeune et dépendant de ses parents. Vous savez, à partir de cette étape où vous voulez devenir indépendant mais vous ne pouvez toujours pas, à partir de l'époque où vous avez des emplois pour gagner des pesos au lycée mais vous dépendez toujours de vos parents.

Corgan a déclaré pour VH1: "Parfois, quand j'écris une chanson, je vois une image dans ma tête. Pour une raison quelconque, c'est la mémoire sombre que j'ai. Le souvenir qui accompagne cette chanson, c'est quand j'avais environ 18 ans. Je conduisais sur une route près de chez moi une nuit pluvieuse et j'attendais à un feu de circulation. Emotionnellement connote un sentiment d'attendre que quelque chose se produise, et de ne pas être encore là, mais c'est juste au coin de la rue". Cette étape de la vie a été parfaitement dépeinte dans la célèbre vidéo réalisée par Jonathan Dayton et Valerie Feris (oui, les réalisateurs de Little Miss Sunshine), car nous y avons vu un festin d'adolescents inspiré par la jeunesse de Corgan.

Curieusement, la scène de la soirée où le groupe joue, a dû être filmée deux fois, car l'assistant de production a oublié la bande originale sur le toit d'une voiture et vient de la démarrer.

Il y a des millions de reprises de cette célèbre chanson, mais sans aucun doute Jacksoul a fait une version de "1979" qui mérite d'être écoutée.