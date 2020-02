L’histoire de “Elle” de Green Day que presque personne ne connaît

Le 17 février 1972, la bien-aimée et irrévérencieuse est née Billie Joe Armstrong, chanteur et leader de Green Day, qui au fil des années et depuis qu’ils sont devenus célèbres au début des années 90 nous ont donné des jalons pour chanter et crier. Peut-être l’album le plus important de toute sa carrière est Dookie, un véritable joyau punk qui a certaines des chansons les plus connues du groupe dans sa tracklist, comme «Basket Case», «Longview», «When I Come Around» et «Welcome To Paradise». mais en plus de ces chansons, il y en a une autre qui est devenue populaire à cause de l’histoire énigmatique derrière elle.

Nous avons parlé de “She”, la huitième chanson de cet album qui à première vue pourrait ressembler à une simple chanson écrite sur une femme qui crie silencieusement, piégée dans un monde que d’autres ont prévu pour elle, mais la vérité est que c’est encore plus intéressant que ça parce que la bonne Billie – tout le monde qui peut – Il le change et lui donne un sens différent, mais ici nous allons voir de quoi il s’agit.

Cette histoire a commencé en 1995, lorsque Billie dans une interview avec Spin a dit qu’il l’avait composée alors qu’il traversait une période extrêmement difficile, dans laquelle tout ce qu’il pensait était de se suicider après que sa petite amie l’ait quitté alors: «Plusieurs fois, j’ai pensé à me suicider, à quel point il serait facile de se suicider et à quel point il est difficile de vivre. J’avais récemment fini avec ma – alors – petite amie, une rockeuse punk totale qui n’approuvait pas de signer pour un super label. Il est allé vivre en Équateur, disant qu’il ne pouvait pas vivre dans un monde avec McDonald’s et tout ça. Il m’a vraiment foutu. ”

Et cela aurait pu être l’explication la plus normale, mais au fil des ans, l’origine a changé. En 2000, VH1 lui a demandé si les rolas de Dookie étaient une lettre d’amour adolescente pour sa femme Adrienne, mais pour être honnête, il a dit que à cette époque, même pas elle figurait dans sa vie, alors il a mentionné à nouveau qu’il l’avait composé à propos d’une fille de San Diego qui avait déménagé près de lui à Berkeley avec qui il sortait, mais surtout en réponse à un poème féministe qu’elle lui avait montré.

Et pour tout cela, qui est la mystérieuse femme qui a inspiré “Elle”?

Eh bien, il ne parle pas de sa femme, Alors qui diable Billie Joe a écrit “Elle”? En 2011 et au milieu des 17 ans du lancement de l’album emblématique, Le chanteur de Green Day a déclaré sur son compte Twitter que la chanson était inspirée par une femme nommée Amanda et cela est même apparu dans d’autres chansons de l’album comme “Chumb” et “Sassafras Roots”. Mais au-delà de cela, il est apparu à d’autres moments dans la discographie du groupe comme dans “Stuart and the Ave” de l’Insmoniac et “whatsername” d’American Idiot, mais toute cette intrigue s’est terminée quand ils ont lancé One! Deux! Tré! Enfin, il a enfin donné un nom à cette femme.

Dans le dernier album de la trilogie, il y a une chanson avec ce nom, qui selon Billie Joe et après des années de lui rendre visite dans les rêves et les mélodies, enfin, il a pu mettre un nom et un point final sur un amour qui lui a laissé le cœur brisé mais en retour lui a donné l’inspiration pour composer certaines des chansons les plus remarquables de sa carrière. Selon ce que dit le chanteur, il était temps de faire la paix avec son passé et bien sûr, avec Amanda, elle a donc décidé de faire une dernière chanson pour cette femme mystérieuse, comme si elle était réunie avec elle et lui a demandé ce qui s’était passé dans sa vie.

– Billie Joe Armstrong (@billiejoe) 9 février 2011

Bien que personne ne sache comment Amanda est physiquement, on le ressent dans toutes ces chansons mais surtout dans “She”, où Billie Joe Armstrong chante l’une des paroles les plus matures de toute sa carrière. Peut-être que le chanteur et leader n’a pas revu cette femme dans sa vie, mais tous les fans devraient le remercier d’avoir été la source d’inspiration pour beaucoup de chansons de Green Day.