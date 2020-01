L’histoire de Gray Daze du groupe Pre Linkin Park de Chester Bennington détaillée dans un nouveau documentaire

GREY DAZE, le groupe du milieu des années 1990 qui portait l’un des chanteurs les plus emblématiques de la musique rock, Chester Bennington, a sorti un documentaire qui met en lumière les origines du groupe à Phoenix et Benningtonla vision d’apporter GREY DAZEla musique dans l’ère moderne.

Le clip, qui peut être vu ci-dessous, s’ouvre avec des images de Bennington annonçant le GREY DAZE réunion, qui est suivie par les survivants GREY DAZE membres du groupe (Sean Dowdell, Mace Beyers et Cristin Davis) retraçant leurs plans collectifs pour 2017. Benningtonles parents se souviennent avec amour du moment où le jeune de 15 ans Chester a demandé la permission de rejoindre le groupe et leur étonnement dans ce que le GREY DAZE les membres du groupe ont pu faire avec la sortie. Le documentaire emmène également les fans dans les coulisses de l’enregistrement du prochain album, avec des invités tels que KORNc’est Brian “Chef” Welch et James “Munky” Shaffer, Chris Traynor (BUISSON, CASQUE, ORANGE 9MM) détaillant la passion et l’émotion qui se sont déversées dans le projet.

“Qu’y a-t-il dans les yeux”, le premier single du titre non encore titré Enregistrements de Loma Vista album, arrivé jeudi dernier. Pierre roulante a déclaré le single “trouve le jeune de 17 ans Bennington crooner et crier sur un mélange de mauvaise humeur de guitare claire et sombre et de riffs de battage “tout en Revolver dit la piste “vitrines Benningtonla voix emblématique dans un nouveau contexte. “Enregistré à l’origine en 1993 et ​​1996, “Ce qui est dans l’oeil” a été réécrit et modernisé par GREY DAZE sous la direction des producteurs Traynor, Kyle Hoffman et Jay Baumgardner. En utilisant Chesterla voix originale de la chanson, la chanson montre que, même à l’âge de 17 ans, Chester «produisait déjà une émotion intense, presque physiquement palpable» (New York Times). “Qu’y a-t-il dans les yeux” a été écrit en paroles en différentes phases par les deux Sean et Chester en collaboration.

Avant de chanter, de crier et de sérénade des millions de spectateurs tout au long de sa carrière LINKIN PARK et une foule d’autres projets, Chester se couper les dents GREY DAZE. Le groupe a sorti une paire d’albums (“Reveille-moi” et “Pas de soleil aujourd’hui”) mais, sans surprise, manquait de l’expertise et des ressources financières pour réaliser sa vision. En 2017, Chester a annoncé un GREY DAZE réunion qui verrait les membres du groupe, maintenant avec ceux qui manquaient auparavant de ressources, retravailler et réenregistrer une collection de chansons de ces premières versions. La musique qui en résulte représente un chapitre important, mais jamais entendu – l’histoire d’origine de l’une des voix les plus reconnaissables du rock moderne – et aussi un moment de cercle complet entre amis.

Dans une interview de 2001 avec Revolver magazine, Chester décrit GREY DAZELe style musical du style “rock des débuts des années 90. Ce n’était pas du pop rock, ce n’était pas du heavy metal. C’était entre le grunge et le bon rock. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous étions juste écrire des chansons et chanter. C’était un groupe de quatre musiciens. Certaines de nos chansons étaient plus rock. D’autres étaient plus, je ne sais pas, alternatif. J’ai toujours été dans le punk et le rock classique. Les premières années d’existence un musicien, c’était tous des trucs de reprises, et on en mettait quelques originaux. Le dernier groupe dans lequel j’étais, j’y étais depuis presque huit ans. Nous avons fait deux albums et nous avons vraiment essayé. “

Il a ajouté: “Je sais vraiment pourquoi cela ne va nulle part: nous voulions tous le faire, mais nous voulions tous le faire pour des raisons différentes. Il ne s’agissait pas de faire de bonnes chansons, où tout ce qui en découle est un avantage marginal. “

Bennington a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles en juillet 2017 après s’être pendu.

LINKIN PARK titré un concert hommage aux étoiles pour Bennington en octobre 2017 à Los Angeles mais n’a pas annoncé de plans futurs pour l’enregistrement ou la tournée.

Crédit photo: Tom Preston



