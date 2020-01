L’histoire de la saga de signature des pistolets

À l’été 1976, le Sex Pistols étaient la conversation de la ville de Londres. À la mi-septembre, ils faisaient une semaine de concerts à travers la Grande-Bretagne avant de retourner dans la capitale pour jouer la soirée d’ouverture du «festival» de punk du 100 Club. C’était tout le prélude à la signature du groupe – mais au lieu d’un label indépendant comme Stiff, sans doute un meilleur choix, c’était EMI Records qui a pesé pour une signature à gros budget.

Le 8 octobre, EMI a signé un contrat de deux ans avec le groupe et les a rapidement mis en studio avec le producteur Dave Goodman, mais il n’a rien obtenu sur bande qui satisfasse qui que ce soit. Entrez Chris Thomas, qui avait mixé The Dark Side of the Moon de Pink Floyd et produit Roxy Music, pour superviser leur premier single. “Anarchy in the U.K” est un mélange flagrant de pop et de politique et il a provoqué des vagues, notamment de l’affiche emblématique d’Union Jack déchirée qui a été utilisée pour la promouvoir, lors de sa sortie le 26 novembre.

Le 1er décembre, lors de la promotion du single, leur infâme apparition à la télévision dans l’émission Today a eu lieu. C’est Steve Jones qui est entré en conflit avec le présentateur Bill Grundy, pas Johnny Rotten comme beaucoup le pensent maintenant. Selon le plugger record et légende de l’industrie musicale Eric Hall, la seule raison pour laquelle les Pistols étaient sur la scène était qu’ils remplaçaient tardivement Queen, dont le chanteur Freddie Mercury avait un rendez-vous chez le dentiste.

Après une tournée houleuse de Hollande en janvier 1977, EMI libéra les Pistols de leur contrat, suivi par Glen Matlock quittant le groupe; il a ensuite formé Rich Kids avec Midge Ure, plus tard d’Ultravox. Matlock a été remplacé par l’homme qui a inventé la danse pogo, John Simon Ritchie, connu dans le monde entier comme Sid Vicious. Le 10 mars, le groupe a signé avec A&M Records et, dans une cascade de relations publiques astucieusement conçue, a mis du papier sur le stylo à l’extérieur de Buckingham Palace; astucieux parce que, comme leur nouveau single devait être «God Save The Queen», ils ont créé encore plus de manchettes.

Cependant, en quelques semaines, et malgré des dizaines de milliers d’exemplaires du disque déjà pressés, A&M a également abandonné les pistolets, à la suite d’une fracas au bureau du label. Une semaine plus tard, Vicious a fait ses débuts en direct avec le groupe et deux mois plus tard, ils ont signé leur troisième contrat, cette fois avec Virgin. “God Save the Queen” est sorti quelques semaines plus tard et est monté en deuxième position dans les charts britanniques. La saga de signature des Sex Pistols est devenue une légende.

