L’histoire derrière la classique à combustion lente de Bob Marley

Bob Marley était un auteur-compositeur doué, mais parfois l’inspiration lui venait comme un cadeau reçu d’ailleurs. ‘Three Little Birds’, une chanson simple et joyeuse qui a été un succès à plusieurs reprises, était un cadeau de la nature, son écriture provoquée par les oiseaux qui flottaient par la fenêtre au 56 Hope Road, au siège de Bob’s Tuff Gong et à la maison pendant la seconde moitié des années 70.

“C’était incroyable de voir comment il a rassemblé les mots”

Bob aimait la nature et la Jamaïque est dotée de nombreuses merveilles pour attirer son attention, des colibris exotiques à la queue de serpent à l’humble moineau domestique. La nature était fréquemment utilisée comme métaphore dans ses chansons: les arbres de ‘Small Axe’, le gros chat de ‘Fer Lion Zion’, le chien comme un jeune errant dans «Craven Choke Puppy». La capacité des oiseaux à planer pendant que les gens étaient enchaînés au sol a aidé «Wings Of A Dove» et «Rastaman Chant» à prendre leur envol – même si les ailes de ce dernier appartenaient à des anges. Les amis à plumes de Bob dans ‘Three Little Birds’ ont finalement volé dans des endroits que peu d’autres chansons pourraient espérer atteindre: la chanson est adorée même par des gens qui n’ont jamais entendu parler de Bob Marley & The Wailers, et pour qui le reggae est le nom d’un supermarché sauce.

Selon Gilly Gilbert, ami proche de Bob, directeur de la route et partenaire de fitness, qui a également cuisiné la «nourriture italienne» qui a nourri le chanteur en tournée et à la maison, «Three Little Birds» est arrivé aussi naturellement à Bob que le chant aux alouettes. “Je me souviens des trois petits oiseaux”, a-t-il déclaré à l’auteur Vivien Goldman en 2006. “C’étaient de jolis oiseaux qui venaient par la fenêtre de Hope Road.” Gilly a vu Bob écrire la chanson et a rappelé: «C’était tout simplement incroyable de voir comment il avait assemblé les mots en un flux.» Les I-Threes, Le trio de femmes choristes de Bob, ont trouvé leur propre sens dans les paroles: Bob les appelait parfois ses «trois petits oiseaux». Marcia Griffiths s’est souvenue de la chanson: «Nous avons adoré. Même lorsque nous l’avons enregistré, nous savions que c’était notre chanson. »

Une ascension régulière vers le statut «classique»

Sorti en 1977 le Exode, qui, en 1999, le magazine Time a déclaré le meilleur album du siècle, “Three Little Birds” emboîté discrètement sur la seconde moitié de l’album, tandis que “Jamming” et “Waiting In Vain” revendiqué le statut de single hit, et le sérieux rooty la première moitié de l’album a été acclamée par la critique.

Comparé, disons, à la chanson titre d’Exodus, ou au «Mystique naturel» spirituel, «Three Little Birds» semble un peu léger, avec son refrain simple et le message des visiteurs aviaires de Bob que «chaque petite chose va bien se passer». Mais de la même manière que le chanteur a patiemment attendu que le monde rattrape sa musique après plus de dix ans de création, ‘Three Little Birds’ a choisi de patienter. Peut-être le fait que le titre ne faisait pas partie du crochet de la chanson, ce qui signifie que même aujourd’hui, certains auditeurs pensent qu’il s’appelle “ Don’t Worry About A Thing ” ou “ Every Little Thing Is Gonna Be Alright ”, était une raison pour laquelle il n’a pas été publié sous forme de single en 1977. Cependant, en 1980, «Three Little Birds» a finalement été libéré de sa volière en forme d’album, et bien qu’il ne fasse que le Top 20 au Royaume-Uni, il a commencé une ascension régulière vers le «classique» statut. La chanson était trop édifiante, trop puissante, pour se cacher dans le sous-bois.

Résonne plus fort que jamais

Des décennies après l’enregistrement de Marley, ‘Three Little Birds’ est devenu une référence pour les artistes à la recherche d’une chanson qui offrait espoir et joie face aux problèmes de la vie. Wendy & Lisa, anciennement de Prince’S Revolution, a créé une version présentée par Karen David pour le drame télévisé américain Touch en 2012. Bordeaux 5 rendu leur interprétation en 2018; Robbie Williams l’a chanté pour son «Corona-oke» sur Instagram lors de l’épidémie de coronavirus de 2020; Ziggy Marley et Sean Paul l’ont enregistré pour le film d’animation Shark Tale de 2004; et Steven Marley l’a remixé sur Legend: Remixed. La version de Billy Ocean apparaît sur sa collection The Best Of, et la chanson orne une compilation du même titre par la légende brésilienne Gilberto Gil. Une version de Connie Talbot, la star britannique de Got Talent, a remporté un franc succès des deux côtés de l’Atlantique en 2008. Mais l’original de Bob Marley reste définitif. Ces «trois petits oiseaux» ont peut-être volé depuis longtemps, tout comme Bob, mais l’inspiration que l’un a donné à l’autre résonne plus fortement que jamais.

Écoutez les meilleures chansons de Bob Marley sur Apple Music et Spotify.