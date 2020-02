L’histoire derrière le chef-d’œuvre épique de Guns N ‘Roses

Vous pensez ‘November Rain’, vous pensez: une toute petite chapelle blanche, une vidéo extrêmement chère, un solo de guitare en pleurs au bord d’une falaise. Vous pensez: des voix passionnées, l’une des plus longues chansons à avoir atteint le palmarès – et le moment le plus ambitieux de Guns N ’Roses’Carrière. En bref, vous pensez: sans doute la meilleure ballade rock de l’histoire.

Bien qu’il ait fallu attendre septembre 1991 pour que la chanson soit publiée, sur Use Your Illusion I, ‘November Rain’ était à ce moment-là dans l’arsenal d’Axl Rose depuis près d’une décennie. L’ancien camarade de Rose et guitariste de LA Guns Tracii Guns a rappelé qu’Axl avait commencé à travailler sur la chanson en 1983, tandis que le récent éditions super deluxe et Locked N ’Loaded de Appetite For Destruction ont révélé qu’il était une fois envisagé pour une sortie sur le premier album incendiaire de GNR.

La démo de piano «November Rain»

Capturée lors des sessions de Sound City en 1986, au cours desquelles le groupe a travaillé sur du matériel envisagé pour Appetite For Destruction, une démo de piano «November Rain» de 10 minutes voit Axl définir le cadre de base de la chanson. Construite uniquement sur le piano et le chant, la démo est entièrement reconnaissable comme la «pluie de novembre» que le monde connaîtrait, de l’intro majestueuse au piano à l’outro de changement de vitesse – juste sans les cordes ou le solo de guitare coruscitant de Slash. Les choeurs sont cependant présents et corrects, ainsi que la direction pleinement engagée d’Axl, qui se rapproche de la version finale – sans doute le chant le plus émotif de toute sa carrière.

La démo acoustique «November Rain»

‘November Rain’ a également été testé comme une démo de guitare acoustique beaucoup plus courte, avec un temps de cinq minutes. Apparemment, des versions provisoires de cette incarnation ont été réalisées lors des premiers concerts de GNR. La version démo de Sound City de 1986 de cet arrangement est entraînée par la guitare et la percussion douce, tandis qu’Axl trouve son chemin dans la chanson, répétant parfois le refrain «Je continue de marcher». Cette version trouve une conclusion douce, mais, en comparant les deux, il est clair que «November Rain» a été conçu pour le piano.

La version «Utilisez votre illusion I»

Après cinq années supplémentaires et des sessions d’enregistrement minutieuses, ‘November Rain’ a finalement vu le jour le 17 septembre 1991, alors qu’il figurait comme la pièce maîtresse de Use Your Illusion I. Le 18 février 1992, ‘November Rain’ est sorti comme album de troisième et dernier single. Il a par la suite atteint le n ° 3 du US Billboard Hot 100 et a atteint le n ° 4 au Royaume-Uni, ce qui en fait le single le plus performant du groupe depuis «Sweet Child O’ Mine ». C’était aussi la chanson la plus longue de l’histoire à entrer dans le Hot 100 et à faire partie du Top 10 australien pendant 22 semaines.

À 8,58, la version finale de «November Rain» avait à peu près la même forme que la démo précédente de piano de 1986. Mais avec les parties du groupe achevées et un arrangement de cordes complet – orchestré par Axl lui-même – renforçant la chanson, «November Rain» était enfin prêt. La livraison passionnée d’Axl figure parmi les plus belles de sa carrière, tandis que la panne, qui commence à 6,48 et monte rapidement en flèche avec le solo emblématique de Slash à la marque de 7,09, a élevé la chanson à des proportions vraiment épiques.

La vidéo promo

Pour ajouter à sa grandeur, «November Rain» a reçu une vidéo qui faisait tourner le cadran Epic jusqu’à 11.

Ressemblant plus à un court métrage qu’à une promo musicale, la vidéo a été conçue comme la partie centrale d’une trilogie réservée aux vidéos de «Don’t Cry» et «Estranged». Avec le mannequin et la petite amie d’Axl à l’époque, Stephanie Seymour, cela faisait suite à l’arrêt de «Don’t Cry»: Seymour avait sauvé Axl du suicide, et maintenant les deux se mariaient.

Prenant le mariage condamné du couple (avec le solo de guitare de Slash joué devant une église dans le désert du Nouveau-Mexique), le groupe accroché au Rainbow Bar And Grill sur le Sunset Strip de Los Angeles, et une performance live de la chanson au Ritz à New York, la vidéo a pris pour inspiration une nouvelle, ‘Without You’, écrite par le journaliste et auteur de la collection de nouvelles The Language Of Fear, Del James.

Avec un budget total d’environ 1 million de dollars, la vidéo “November Rain” se classe parmi les promos musicales les plus chères jamais réalisées. Bien qu’il n’ait peut-être pas eu le même impact sur la carrière de la vidéo «Bienvenue dans la jungle», au moment de sa sortie, “November Rain” est rapidement devenue la vidéo la plus demandée de MTV de tous les temps – et, le 14 juillet, a officiellement atteint le milliard de vues sur YouTube. Partie intégrante de l’histoire de la chanson, la vidéo a aidé la chanson non seulement à devenir l’un des moments définitifs de Guns N ‘Roses, mais sans doute la plus grande ballade rock de l’histoire.

