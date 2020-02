L’histoire derrière le hit rock classique de Bob Seger

De toutes les chansons reconnaissables du catalogue de Bob Seger, ‘Old Time Rock & Roll’ est peut-être la plus reconnaissable de toutes. Nous pouvons presque garantir que si vous retirez un inconnu au hasard de la rue et que vous jouez l’intro indélébile de huit notes de Barry Beckett, il répondra immédiatement par: “Prenez simplement ces vieux disques sur l’étagère …”

Une goutte d’aiguille emblématique

Grâce à son placement dans les films et à la télévision, à commencer par la mémorable synchronisation labiale de Tom Cruise dans Risky Business, “ Old Time Rock & Roll ” est le titre le plus connu de l’album à succès de Seger en 1978, Stranger In Town, et c’est pratiquement le thème officiel chanson de radio rock classique. Il faut cependant se rappeler que cela n’a pas commencé comme ça. Dans le prolongement de sa percée commerciale, Mouvements de nuit , Stranger In Town était un album clé pour Seger.

Il avait obtenu l’album à succès après dix ans d’essais et devait prouver que Night Moves n’était pas un flash dans la casserole. Et il a réussi en s’appuyant sur les forces de Night Moves. Une fois de plus, Seger a divisé l’album entre deux groupes de back-up (son groupe en tournée, The Silver Bullet Band, et le Hauts-fonds musculaires session aces) et deux mentalités: rockers prêts pour l’arène d’une part, ballades réfléchissantes de l’autre. Dans les deux cas, Seger, qui atteint maintenant la mi-trentaine, n’avait pas peur d’écrire sur des personnages qui avaient un peu vécu.

Un flair pour la narration

Stranger In Town a frappé la radio FM avec une poignée de coupes tueuses évidentes, mais ‘Old Time Rock & Roll’ n’en faisait pas partie. La radio est allée à la place avec la ballade “Still The Same” et le rocker grand écran, “Hollywood Nights”, qui ont tous deux montré le talent de Seger pour la narration. Ensuite est venu «We’ve Got Tonight», le premier hit de Seger qui était une ballade d’amour simple. Les trois chansons ont été publiées en single et transférées sur la radio AM, et toutes les trois ont atteint le Top 20, ce qui signifie qu’il a désormais amélioré Night Moves commercialement. Mais la radio FM n’en avait pas encore fini avec Stranger In Town. De nombreuses stations ont désormais choisi ‘Feel Like A Number’, le rocker le plus dur de l’album. Avec son son provocateur et ses paroles anti-autorité, ‘… Number’ a prouvé que Seger n’était pas si loin du mouvement punk.

Ce n’est qu’alors que Stranger In Town était dans les magasins depuis près d’un an que ‘Old Time Rock & Roll’ a été retiré du marché. Dans le contexte de l’album, c’est quelque chose d’une sonnerie, plus légère et timide que les autres chansons, et l’une des deux seules chansons non originales de l’album, écrite par George Jackson et Thomas Earl Jones III .

“La chose la plus stupide que j’ai jamais faite”

‘Old Time Rock & Roll’ était un ajout tardif aux sessions d’album, apportées par les joueurs de Muscle Shoals. Le co-auteur de la chanson, George Jackson, était un habitant de l’Alabama avec quelques succès précédents à son actif, dont le premier succès des Osmond Brothers, «One Bad Apple» (donc si quelqu’un vous pose la question triviale: «Que font Bob Seger et Donny Osmond a-t-il en commun? », Vous savez maintenant). Seger a aimé la chanson mais a pensé qu’elle avait besoin d’un peu de travail. Comme il l’a expliqué dans une interview à l’époque, il a gardé les paroles du refrain de Jackson mais a réécrit lui-même toutes les paroles des couplets – et parce que Seger n’a pas attribué la chanson à un hit, il n’a jamais pris la peine de prendre un crédit d’écriture. “C’est la chose la plus stupide que j’ai jamais faite”, a-t-il déclaré à un intervieweur radio en 2006.

Sorti en single en mars 1979, ‘Old Time Rock & Roll’ a reçu une place d’honneur lors des concerts de Seger, dans le cadre d’une série de tubes joués au début du set; et il a pris une toute autre vie sur scène. La version live (capturée sur le double album de 1980 Nine Tonight) est beaucoup plus grincheuse, avec l’intro de piano remplacée par le riffing de guitare de Stonesy, et le groupe entier se détache. Il y a un solo de saxophone rauque d’Alto Reed, et le piano pounder n’est autre que Craig Frost de Grand Funk Railroad.

Une seconde vie

Donc, la chanson a été un succès modeste, mais elle n’est pas vraiment devenue un morceau de signature avant le fait. Risky Business, bien sûr, a aidé cela. C’était aussi l’un des moments emblématiques de Tom Cruise: quand il retire son pantalon et se glisse dans l’intro de la chanson, la fête est officiellement lancée. Après cela, il n’y a pas eu d’arrêt de la chanson, qui a été diffusée dans de nombreuses émissions de télévision et publicités, devenant la chanson phare de Guitar Hero: World Tour. Et, bien sûr, la radio rock classique, qui commençait tout juste au moment de la sortie de la chanson, n’aurait pas pu demander une meilleure approbation qu’une chanson sur le vieux rock étant le meilleur rock.

Mais ces paroles peuvent être la seule chose à propos de la chanson qui ne sonne pas tout à fait vrai. À quel point étiez-vous blasé de penser que «la musique d’aujourd’hui n’a pas la même âme» en 1978? Bien sûr, les fans de Seger ont probablement adoré son renvoi rapide de disco, mais 1978 fut aussi une année où punk, le funk et le rock traditionnel étaient tous à des niveaux élevés: des Stones ’ Certaines filles à One Nation Under A Groove de Funkadelic, SpringsteenS Darkness At The Edge of Town et le premier album de The Cars. 1978 débordait pratiquement d’énergie et avait de l’âme à revendre, Bob Seger étant l’une des nombreuses raisons.

