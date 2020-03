L’histoire derrière le nouveau retour de Soda Stereo

6 juin 2007: la rumeur a couru comme une traînée de poudre et ce qui semblait impossible est devenu réalité: Gustavo Cerati, Charly Alberti et Zeta Bosio ont confirmé le retour de rêve de Soda Stereo avec une tournée intitulée Me reverras-tu dix ans après sa séparation; et ce qui au départ ressemblait à une tournée simple et émotionnelle est devenu un phénomène culturel qui a fait le tour de 13 pays, vendu quatre concerts au Mexique et vendu plus d’un million de billets et six récitals au River Plate Stadium en Argentine.

21 décembre 2007 le retour réussi de Soda Stereo a pris fin à Buenos Aires, avec un concert dans lequel le groupe a joué trois chansons qui n’apparaissent pas dans le reste de la tournée: «What I Bleed», «Intensive Love Therapy» et «Yes ce n’était pas pour ‘

Tout au long de cette aventure, la programmation habituelle de Soda était accompagnée de Tweety González, Leandro Fresco et Leo García, mais pour cette dernière date, des personnages tels que Richard Coleman, Fabián Quinteiro, Gillespi, Carlos Alomar et Andrea Álvarez se sont joints. Devant 65 mille spectateurs, Gustavo Cerati a annoncé “Jusqu’à 10 ans”, à l’époque, les derniers accords de Música Light Music ont sonné et ont dit au revoir au classique «Merci total».

Sans le savoir, cela deviendrait le dernier concert que l’humanité verrait de Soda Stereo

9 mars 2017: Dix ans plus tard, le Cirque du Soleil présente son spectacle intitulé Septième jour concentré sur les chansons de Soda Stereo pour lesquelles Charly Alberti et Zeta Bosio ont travaillé ensemble pour la première fois après la mort de Gustavo Cerati en 2014, en conservant leurs anciennes compositions, de nouveaux mélanges et les éléments qui d’une manière ou d’une autre ils avaient cimenté l’héritage de Soda Stereo comme le meilleur groupe qui ait jamais existé dans le rock latino-américain.

Après le succès de Septième jour, Charly et Zeta étaient convaincus que l’amour des fans de Soda est inconditionnel, mais ils ont surtout réalisé que le travail du groupe était toujours en mesure d’émouvoir les sentiments et d’évoquer les masses même sans la présence de Cerati.

C’est précisément à cette époque où les survivants de Soda Stereo ont commencé à réfléchir à la possibilité de pouvoir réaliser quelque chose de plus avec le groupe, quelque chose d’unique qui rendrait réalité cette phrase que Gustavo Cerati a prononcée à un moment donné, se référant au fait que Soda se réunirait tous les dix ans. .

«Nous avons dit que Soda reviendrait tous les dix ans et lorsque Gustavo est arrivé, nous pensions que ce serait impossible, mais Soda est venu prouver qu’il est vivant». – Charlie Alberti (2017).

À la fin des idées, des essais, des réunions informelles et des invitations à huis clos et a secrètement commencé le nouveau retour de Soda Stereo avec l’aide de complices historiques tels que Richard Coleman, Roly Ureta et le ‘Zorrito’ Fabián Quintiero qui dans le tour Merci Totals figure sur les claviers comme je l’ai fait avec Soda. Ils ont été rejoints par Adrian Taverna, le chef du son de Soda et ami proche de Cerati, ainsi que le fils de Zeta, Simón Bosio qui figure avec sa guitare sur la nouvelle tournée et bien sûr, Benito Cerati, le premier-né de Gustavo qui fournit la voix. dans l’interprétation de Zoom.

La célébration est sur le point de commencer. #ThanksTotal #SodaStereo pic.twitter.com/Mut5flk21U

– Soda Stereo (@sodastereo) 28 février 2020

29 février 2020: Bogotá, en Colombie, est le lieu choisi pour assister au nouveau (et comme le promettent Charly et Zeta) le «dernier» retour de Soda Stereo. Dans un hôtel de la capitale colombienne, une grande partie du talent invité pour le premier récital coïncide. Charly Alberti et Zeta Bosio prennent le petit déjeuner à une table, Adrian Dargelos de Babasónicos et l’un des nombreux invités qui accompagnent le groupe lors de cette tournée sont vus à une autre. La camaraderie est indéniable, tout comme l’attente et la confusion de milliers de fans à travers le continent, vous pouvez donc vous attendre à cette tournée, la première de Soda Stereo sans Gustavo Cerati.

Si quelque chose a défini la carrière de Soda Stereo, c’est le courage et l’innovation avec lesquels ils ont toujours osé faire des choses qui n’avaient jamais été faites, et c’est peut-être l’héritage qui se reflète le mieux dans Total Thanks, une tournée qui n’est pas un concert traditionnel, mais on parle d’un spectacle audiovisuel dans lequel la musique de Soda Stereo accompagne ce qui se passe sur les écrans.

Au bord de 9 la nuit, les lumières s’éteignent dans le stade Campin et les écrans qui couvrent les 400 mètres de la scène, projettent une vidéo de trois minutes qui capture une grande partie de la trajectoire de Soda Stereo, avec du matériel jamais vu auparavant qui cède la place à la scène Charly Alberti et Zeta Bosio commencent à jouer les premiers accords de la chanson TV Overdose accompagnés de la voix et de l’image de Gustavo Cerati sur les écrans, un exercice qui se répète avec ce que nous pourrions considérer comme les chansons les plus emblématiques de Soda Stereo tout au long de la nuit, nous permettant de rêver (même à travers un écran) que cette rencontre est quelque chose de réel.

Richard Coleman (Water Man), Leon Larregui (Eternal Disc), Ruben Albarrán (Dome), Adrián Dargelos (Treat Me Gently), Draco Rosa (Swirls), Andrea Echeverri (Steps) et Mon Laferte (One Million Light Years) sont des invités face à face au stade Campín, tandis que d’autres tels que Álvaro Henriquez de Los Tres, Julieta Venegas, Gustavo Santaolalla, Juanes, Fernando Ruiz Diaz, Benito Cerati et Chris Martin le font à travers les écrans.

La diversité des invités et des voix offerte par la réunion Soda Stereo reflète la manière dont Gustavo Cerati, Charly Alberti et Zeta Bosio ont formé et modelé l’histoire de la musique latino-américaine.

C’est un spectacle fait pour les yeux, visuellement époustouflant et incontournable pour les vrais fans, bien que la décision prise par Charly et Zeta que personne ne parle, afin que personne n’essaye d’occuper la voix de Gustavo Cerati finit par emporter l’extase et l’émotion, rendant cet hommage Dans une expérience impersonnelle. Il n’y a pas d’effets, d’invités ou de vidéos qui remplacent la présence que Gustavo Cerati a imprégnée.

A la fin du concert, Charly Alberti et Zeta Bosio s’embrassent sur la scène et repartent sans un mot. Peut-être que ce n’était pas nécessaire, car au fil des ans, les chansons de Soda Stereo ont tout dit.

Thanks Totals est un clin d’œil à la nostalgie, une invitation à célébrer les chansons qui nous ont marqué et une tournée pour se rappeler que ce qui était, ne sera tout simplement jamais.