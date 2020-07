l’histoire des hitmakers de Carry On My Wayward Son

Le Kansas a subi des changements de composition et des luttes de pouvoir internes; les pieds froids et les radios des maisons de disques; les membres du groupe sentent la main de Dieu et chantent ensuite – littéralement – ses louanges, ou reniflent des monticules de coke, mettent la main sur des troupeaux entiers de groupies, et repoussent l’alcool comme s’il était intitulé The Elixir Of Life.

Fondamentalement, le Kansas a traversé le genre d’épreuves et de tribulations qui auraient fait imploser de nombreux groupes, mais à la place, ils vivent toujours collectivement pour raconter l’histoire – et vendre le T-shirt.

L’histoire du Kansas (le groupe, pas l’État américain à une extrémité de la Yellow Brick Road) a commencé en 1971 dans la ville de Topeka au Kansas. Déjà amis du lycée, le guitariste Kerry Livgren (qui avait fait partie d’un autre groupe également appelé Kansas), le bassiste Dave Hope et le batteur Phil Ehart ont nommé leur groupe d’après leur pays d’origine, puis sont passés à White Clover après avoir ajouté le violoniste de formation classique Robby Steinhardt.

Le chanteur / claviériste Steve Walsh et le guitariste Rich Williams ont complété une formation de six pièces en 1972, et ils sont revenus au nom du Kansas à nouveau. Visuellement, il n’y avait rien dans ces six jeunes poilus qui ferait battre les poules des jeunes filles; aucun d’eux n’avait un potentiel de pin-up. Certains étaient volumineux, d’autres maigres; certains avaient des cheveux énormes et dégringolés; on n’a même pas pris la peine de quitter sa salopette de travail avant de monter sur scène. Mais quand ils ont branché, tiré et éteint, le Kansas avait quelque chose de vraiment remarquable.

Ils ne ressemblaient à personne d’autre. Le son du Kansas était une touche colorée et boogie-fied sur des thèmes formulés par des art-rockers anglais comme Genesis et Emerson Lake & Palmer.

«Trois choses nous ont rendus uniques», explique Phil Ehart. « Les chansons que Kerry a écrites, la voix de Steve et le violon de Robby. »

C’était un son unique qui, au fil des décennies, aiderait le Kansas à vendre des millions de disques. Pendant ce temps, les fortes convictions religieuses du groupe (l’un d’entre eux a été ordonné ministre anglican après son départ) les ont parfois déchirés, rendant une telle longévité impensable. Mais – avec ou sans l’aide de Dieu – ils ont résisté aux tempêtes.

Bien que Grunt Records de Jefferson Airplane ait manifesté un intérêt précoce, les labels n’ont pas pris le Kansas au sérieux. Finalement, ils ont été signés sur le label Kirshner (dirigé par l’imprésario légendaire Don Kirshner) sur la force de la chanson Can I Tell You. C’est devenu le morceau d’ouverture du Kansas, leurs débuts en 1974 – que le groupe a ensuite dû attendre sept mois pour que Kirshner sorte.

Sans aucun doute aidé par l’exposition d’une machine à sous sur une tournée de Mott The Hoople, le Kansas a vendu 100 000 exemplaires, l’album faisant partie du palmarès Billboard. La radio les a toujours ignorés, mais 250 concerts par an ont maintenu leurs peckers et leur profil.

Célébrant «Terre vierge de forêt verte / plaines sombres et orageuses», Livgren a écrit Song For America, qui est devenu la chanson-titre du deuxième album du groupe, sur un jet tout en regardant son pays natal.

L’album – qui comprenait également la Lamplight Symphony de huit minutes – représentait une énorme croissance artistique. Il a également vendu plus de deux fois plus d’exemplaires que son prédécesseur et a fait le Top 60 américain.

Ayant aimé travailler avec le producteur Jeff Glixman, le groupe a continué à un rythme effréné avec un deuxième album de 1975, Masque. La pression sur Kirshner pour un single à succès a entraîné le flop It Takes A Woman’s Love, la tournée mouvementée habituelle, un profil radio légèrement accru, des chiffres de ventes statiques et beaucoup de confusion.

Le Kansas a ouvert pour Queen, Bad Company et Jefferson Airplane, et le moral est resté fort, mais progressivement l’emprise de Livgren sur l’écriture s’est resserrée. Avec Steve Walsh souffrant du blocage des écrivains, et le groupe ayant été averti qu’à moins qu’ils ne franchissent cette fois, tout était fini, tout arrivait à un point critique avec le quatrième album du Kansas.

Leftoverture a été enregistré dans les marais de la Nouvelle-Orléans, où les mâchoires claquantes d’alligators encerclant le studio ont fourni une métaphore appropriée. Le groupe ayant pris la décision d’être simplement eux-mêmes, Livgren a écrit cinq des chansons de l’album et a contribué aux trois autres. La production lisse de Glixman a déguisé sans effort la lourdeur de The Wall et du Magnum Opus en six parties. Les montées en flèche de l’album capturent un moment de confiance en soi suprême.

Le Kansas avait pratiquement terminé l’enregistrement, lorsque Livgren est entré avec une chanson finale et a insisté pour que le groupe retarde son vol de retour et l’ajoute au dossier. Articulant le spiritisme croissant du guitariste, Carry On Wayward Son a commencé par un refrain a capella et un motif de guitare émouvant.

C’est devenu le hit qu’ils recherchaient, atteignant le n ° 11 et aidant le Kansas à vendre quatre millions d’exemplaires de l’album Leftoverture. «C’était une chanson autobiographique», explique Livgren. « Je me disais de continuer à chercher et je trouverais ce que je cherchais. »

Jusqu’à ce qu’ils commencent à devenir les vedettes, tous les membres du Kansas avaient le même revenu fixe. Alors qu’ils insistent tous aujourd’hui sur le fait qu’aucune hostilité n’a été causée par la domination de Livgren sur le processus créatif, Livgren confirme que cela est finalement devenu un problème épineux: «Soudain, nous avons été pris dans l’excitation de commencer à gagner de l’argent. J’étais encore si naïf, il ne m’est même pas venu à l’esprit que Steve [Walsh] pourrait ressentir du succès pour un album pour lequel il n’avait rien écrit. »

« Certains d’entre nous ont trouvé cette situation difficile », reconnaît maintenant Rich Williams. «L’argent qui commence à entrer est utilisé pour rembourser la dette d’enregistrement. Et bien que le groupe commence à voir un retour, les scénaristes reçoivent soudain de très gros chèques. « Comment se fait-il qu’il reçoive ça et moi non? » Cela a suscité une certaine animosité. »

Le pragmatique Phil Ehart commente: «Kerry était tellement prolifique que tout le monde s’est tenu à l’écart. Nous avons accepté tout ce qu’il a offert parce que tout était tellement génial. »

L’écriture a été distribuée de manière plus égale pour Point Of Know Return de 1977, qui a de nouveau dépassé son prédécesseur, et a donné naissance au single à succès Dust In The Wind. Mais lors de l’enregistrement de l’album, Steve Walsh a informé ses coéquipiers stupéfaits de son intention de partir pour une carrière solo. Heureusement, le chanteur a été dissuadé.

«Beaucoup d’argent arrivait maintenant», explique Ehart. «Les gens disaient à quel point nous étions formidables, et certains d’entre nous ont commencé à croire ces choses. Nous venions d’horizons maigres, et certains d’entre nous n’avaient même pas les moyens d’acheter des voitures. Puis boom – vous pouvez acheter presque tout ce que vous voulez. »

« Quand vous êtes au début de la vingtaine et que vous devenez soudain célèbre, et que des femmes vous poursuivent littéralement, il est presque impossible de ne pas céder à la tentation », ajoute Livgren. «Ce qui a commencé à nous changer, c’est le succès. Tout cela était très satisfaisant, mais a laissé un vide intérieur en chacun de nous. Lorsque votre rêve se réalise, où allez-vous à partir de là? «

Livgren n’avait plus le temps de prendre de la drogue et a commencé à poursuivre un chemin plus spirituel loin de ceux qui l’ont fait. Le bassiste Dave Hope était l’un de ceux qui avaient essayé les stupéfiants. À tel point que ses partenaires craignaient de le retrouver mort.

Au crédit du Kansas, le double album live de 1978, vendu pour des millions, Two For The Show, enregistré au cours des trois tournées précédentes, ne montrait aucun signe de l’agitation intérieure du groupe. C’était quelque chose de rare parmi les albums live pour n’avoir aucun overdubs. «Au moins deux autres groupes bien connus de l’époque ont sorti des disques live et ont triché en retournant en studio. Avec Two For The Show, ce que vous avez acheté était une représentation exacte d’un concert au Kansas », dit fièrement Livgren.

L’album Monolith de l’année suivante est autoproduit. Mais bien qu’il contienne des morceaux notables comme On The Other Side et People Of The South Wind, il a été beaucoup moins réussi que Point Of Know Return. Pire encore, le Kansas n’a pas réussi à se classer dans le Top 20 américain avec les Audio-Visions des années 80.

À ce stade, Livgren et Walsh poursuivaient des carrières solo parallèles. Le guitariste Livgren a sorti Seeds Of Change, tandis que le chanteur / claviériste Walsh a enregistré le Schemer-Dreamer le moins reçu, avec la contribution de divers anciens du Kansas et d’un guitariste appelé Steve Morse, dont plus tard.

«La descente de la montagne est loin d’être aussi amusante qu’ascensionnelle», explique Livgren au sujet de la baisse de fortune du Kansas. «Au moins, nous avions établi suffisamment de succès pour assurer la survie de notre groupe. Cela ne ressemblait pas à une crise. »

La confiance que Livgren et le bassiste Dave Hope ressentaient provenait d’un «endroit plus élevé», les deux hommes s’étant entièrement convertis au christianisme. Le guitariste admet que ses convictions n’ont pas été prises trop au sérieux, ou rarement traitées avec autant de sensibilité qu’il le souhaitait: « Le groupe a plaisanté en disant que j’avais rejoint un club de religion du mois parce que je passerais d’une doctrine à une autre », a-t-il déclaré. dit. « Mais quand je suis devenu chrétien, j’étais complètement concentré. »

«Mon expérience de« renaissance »a été énorme», explique Dave Hope, qui est devenu un ministre anglican pleinement ordonné. «Nous étions entre Chicago et St Louis lorsque j’ai senti la présence de Dieu descendre sur moi. J’étais remplie d’un amour incroyable qui a dissous mon cœur. J’ai tout de suite su que c’était Dieu, parce que je n’avais jamais ressenti une telle tendresse auparavant. J’étais debout depuis tant de nuits auparavant, sniffant de la coke et buvant, je savais que ce n’était pas une drogue. «

Hope est d’accord avec l’affirmation de Livgren selon laquelle le reste du Kansas a eu du mal à s’adapter aux nouvelles croyances de la paire. « Personne ne lève un sourcil dans les cercles rock’n’roll si vous êtes drogué, gai ou dormez avec 25 personnes par nuit, mais mentionnez le christianisme et vous êtes traité comme un paria. »

Ehart voit les choses différemment: «Le groupe était composé d’un catholique, d’un baptiste, d’un demi-juif, d’un agnostique et d’un athée. La religion de Kerry allait bien, mais il voulait faire du Kansas une caisse de résonance pour ses convictions. Ce genre de pontification ne nous a tout simplement pas confortablement installés, en particulier Steve qui a dû chanter avec conviction. »

Citant les paroles que Livgren avait commencé à écrire pour Audio-Visions parmi ses préoccupations – Hold On avait sermonné: « À l’extérieur de votre porte, il attend / vous attend / tôt ou tard, vous savez / il doit passer » – Walsh est parti pour se former le groupe Streets. Son remplaçant était John Elefante. Mais le nouveau chanteur a sonné hors de sa profondeur sur l’album Vinyl Confessions du Kansas en 1982.

« Sur le plan matériel, Vinyl Confessions était assez solide, mais nous ne savions pas trop qui nous voulions être », se demande Livgren. «Avec le recul, John Elefante était très inexpérimenté et la recherche sans fin du prochain single prenait le dessus. Nous nous éloignions de plus en plus de ce à quoi le Kansas était à l’origine. »

Preuve peut-être de cela, la toxicomanie de Robby Steinhardt l’a poussé à quitter le groupe, réduisant le Kansas à un quintet pour les mesures drastiques de 1983. Pour Livgren, quand Steinhardt est parti, il a emporté avec lui le son signature du Kansas. « Le violon était parti, Steve aussi [Walsh]. Je n’étais même plus sûr de ce qu’était le Kansas. Je me suis complètement retiré du groupe. »

Le bassiste Dave Hope, quant à lui, avait également atteint le point de rupture: «Les gens m’offraient toujours de la drogue et les filles demandaient où était la fête. Je ne pouvais pas être alcoolique et travailler dans un magasin d’alcools. »

Ainsi, Livgren et Hope sont partis ensemble pour former un groupe appelé A.D., versant du sel dans la plaie ouverte de leurs anciens partenaires. La maison de disques du Kansas a poursuivi A.D. et a rendu la tâche aussi difficile que possible pour la publication de leurs disques sur le marché séculier; les possibilités de tournée comprenaient des églises et des petits clubs. «Parce que j’ai écrit les chansons», dit Livgren, «quand j’ai démissionné, c’était comme essayer de quitter l’armée. C’est devenu très moche. «

Bien qu’il n’y ait jamais eu de scission officielle, le Kansas est tombé du radar. C’est Ehart qui a invité Walsh et Williams à se regrouper en 1986, faisant également appel au bassiste Billy Greer du groupe de Walsh Streets. Mais le catalyseur a été le célèbre guitariste de Dixie Dregs, Steve Morse, qu’Ehart avait rencontré lors d’un concert de Robert Plant.

« Il a demandé si quelque chose se reproduirait avec le Kansas – et a même proposé de passer une audition », dit Ehart en riant. « Stylistiquement, l’adhésion de Steve a été un grand départ, mais cela nous a apporté beaucoup de crédibilité. »

De l’extérieur, Livgren avait des sentiments mitigés sur les retrouvailles. Il était heureux de voir le Kansas travailler à nouveau, mais il pensait qu’ils auraient dû mettre le nom en veilleuse. «Le personnel et la musique étaient tellement différents [from before] qu’ils auraient dû commencer avec une table rase, comme les gars de Yes l’ont fait avec l’Asie », propose-t-il.

Plus tard élu meilleur guitariste du monde par le magazine Guitar Player pendant cinq années consécutives, et jouant maintenant dans Deep Purple, Morse a joué sur deux albums du Kansas – Power et In The Spirit Of Things, qui étaient tous deux du hard rock mélodique superlatif – avant de quitter le navire en raison à l’ingérence de MCA Records, à qui le Kansas était désormais signé.

«Je venais d’un groupe où j’avais un contrôle musical presque total, et MCA nous faisait enregistrer des ballades», se souvient Morse. C’était sept ans avant le prochain album studio du Kansas, Freaks Of Nature. Sorti par le petit label indépendant Intersound lors de l’explosion de grunge, il (avec le nouveau violoniste du groupe, David Ragsdale) est passé presque inaperçu.

Trois ans plus tard, Kansas fait équipe avec le London Symphony Orchestra pour réenregistrer plusieurs des meilleures chansons du groupe, ce qui donne l’album Always Never The Same. À cette époque, Robby Steinhardt avait mis fin aux spéculations sur sa mort et avait rejoint Walsh, Ehart, Williams et Greer au Kansas.

« J’avais entendu dire que Robby avait de nouveau agi ensemble, et sans lui dire que je suis allé le voir dans un petit club », explique Ehart. « Ce que j’ai vu m’a convaincu qu’il devait être de nouveau au Kansas. » « Ce n’est pas seulement le jeu de violon de Robby qui rend sa contribution si spéciale », dit Billy Greer, « sa voix correspond si bien à celle de Steve. »

Étonnamment, au tournant du millénaire, Livgren est également retourné au Kansas (quoique temporairement) après une absence de 17 ans. Il avait tourné sporadiquement avec le groupe, mais maintenant il a sauté jusqu’au cou, composant tout le matériel pour Somewhere To Elsewhere, et jouant et coproduisant l’album.

Dave Hope a également doublé à la basse aux côtés de Greer, et Steinhardt a chanté l’étrange voix principale pour donner une pause à Walsh. Sur le papier, il semble que cela aurait dû être aussi embrouillé qu’une boîte pleine de vieilles cordes de guitare, mais Icarus II était une suite évidente du standard Masque Icarus (Borne On Wings Of Steel), et l’ensemble du disque avait une sensation classique.

«Mon écriture a bouclé la boucle», explique Livgren. « J’avais 24 morceaux de musique qui convenaient parfaitement au Kansas, donc il était tout à fait logique de faire un nouvel album avec les membres originaux. »

Demandez à Lindgren s’il envisage un jour où il rejoindra le Kansas de façon permanente, et vous êtes poliment repoussé: « J’ai appris à ne pas répondre à cette question », glousse-t-il. « Quelle que soit votre réponse, vous ouvrez toute une boîte de vers. »

En 2005, le Kansas était en mesure d’avoir une existence continue sans le compositeur de leurs plus grands succès, jouant dans des théâtres de taille moyenne, leurs nouvelles sorties limitées aux albums live, le DVD Device-Voice-Drum et les rééditions de leur musique la plus populaire .

« Est-ce que cela m’attriste? » songea Livgren. « Peut-être un peu. Mais je suis content qu’ils gardent toujours cette musique en vie. J’espère qu’ils continueront de le faire aussi longtemps qu’ils le pourront. »

Cette fonctionnalité est apparue à l’origine dans Classic Rock 80, en avril 2005. Steve Walsh a annoncé sa retraite en 2014 et a été remplacé par Ronnie Platt. 16e album du Kansas L’absence de présence est sorti maintenant.