Une grande partie de notre histoire consiste à établir des records: nous sommes fascinés par qui était le premier à faire une chose particulière. Pourtant, trop souvent, l’histoire transmise est en fait moins précise que nous ne le souhaiterions. Comme le dit le truisme populaire, «l’histoire est écrite par les vainqueurs», et l’histoire du jazz enregistré n’est pas différente. La plupart de ceux qui ont écrit à ce sujet vous diront que The Original Dixieland Jazz Band a été le premier groupe à enregistrer un disque de jazz, fin février 1917.

L’Original Dixieland Jazz Band étaient des musiciens blancs qui avaient joué ensemble en tant que Reliance Brass Band de Papa Jack Laine à la Nouvelle-Orléans; un groupe qui comprenait toujours des musiciens noirs et blancs. En 1916, un promoteur a recruté une partie du groupe de Laine pour se rendre au nord de Chicago pour jouer, et en janvier 1917, ils ont obtenu un concert à New York au Reisenweber’s Cafe.

Cela a conduit la Columbia Graphophone Company, propriété de la Colombie-Britannique, à les enregistrer, mais la société a trouvé leur jeu si peu attrayant qu’elle a rejeté l’idée de publier des enregistrements. Des opinions très partagées étaient – et ont toujours été – au cœur du jazz.

L’Original Dixieland Jazz Band a été présenté comme l’Original Dixieland «Jass» Band sur l’enregistrement qu’ils ont fait pour RCA Victor à New York le 26 février 1917. Le défi pour Victor était de faire en sorte que l’enregistrement sonne comme la musique qu’ils ont entendue lorsque le groupe joué, bien qu’il soit enregistré à travers un énorme klaxon. Leur nouvelle solution était de placer les musiciens à différentes distances du cor, le batteur étant le plus éloigné et le pianiste le plus proche. Le défi de capturer une véritable représentation d’un interprète de jazz s’est poursuivi jusque dans l’ère de la hi-fi.

Victor a sorti «Dixie Jass Band One Step» et «Livery Stable Blues» en mai 1917, ce qui à nos oreilles peut ne pas ressembler au jazz tel que nous le connaissons. Au cours de 1917 et 1918, le groupe, dirigé par le cornetist Nick LeRocca, a enregistré fréquemment et avait changé son nom pour The Original Dixieland Jazz Band – en partie grâce à leur succès et en partie parce qu’ils l’ont fait passer pour la vérité, le groupe a été accepté comme le premier groupe pour faire un disque de jazz.

La vérité est qu’un certain nombre d’autres artistes pourraient faire cette affirmation. Il y avait Arthur Collins et Byron G Harlan, qui ont sorti ‘That Funny Jas Band From Dixieland’ en avril 1917; c’est aussi jazzy que l’ODJB. L’Orchestre “Jass” de Borbee a enregistré deux chansons près de deux semaines avant que l’ODJB n’entre en studio, mais elles ne sont sorties qu’en juillet 1917. Comme l’ODJB, ces deux artistes étaient blancs.

Parmi les prétendants aux premiers musiciens noirs à avoir enregistré un disque de jazz, on trouve le pianiste Charles Prince’s Band, qui a enregistré ‘Memphis Blues’ en 1914, puis en 1915, il est devenu le premier à enregistrer une version de ‘St Louis Blues’ de WC Handy. En avril 1917, Charles Prince’s Band enregistre «Hong Kong», un «Jazz One-Step». Pour ne pas être en reste, le groupe de WC Handy faisait des enregistrements en septembre 1917. Il y avait aussi l’Original Jass Band de Wilbur Sweatman et les Six Brown Brothers à l’été 1917, bien qu’il y ait un débat pour savoir si certains de ces disques sont du jazz ou son cousin proche, ragtime.

«Il est très difficile de dire d’où vient le Jazz Band et d’où il vient. Il a frappé New York au cours de l’hiver 1916-1917 et une fois arrivé à Broadway, il est resté. Il est encore là et aucun des grands «palais de tango» ne peut être considéré comme complet sans lui. Le groupe de jazz de Frisco est aussi «jazzy» qu’ils viennent. C’est la chose la plus récente et la plus intelligente de la musique moderne. Si vous n’avez jamais dansé sur un «jazz», vous avez un vrai régal en magasin. »- De la pochette en papier de l’enregistrement Edison du Frisco Jazz Band de mai 1917

Tout au long des années 20, le jazz s’installa et New York devint la capitale mondiale de l’enregistrement – et sans doute du jazz -, après le développement de la musique à La Nouvelle-Orléans, Chicago, Kansas City et d’autres villes industrielles. Au début, il y avait Black Swan Records, ARC Records, Gennett, OKeh, Paramount et toute une série d’autres labels qui ont amené des artistes de jazz, de blues et de country dans le studio pour couper des disques – en fait, n’importe quel artiste qui faisait de la musique ancienne les magnats pensaient pouvoir vendre des disques.

Louis Armstrong arrivés à Chicago au début du mois d’août 1922 pour jouer avec le King Oliver’s Creole Jazz Band, et en avril de l’année suivante, ils se rendirent au studio de Gennett à la Starr Piano Factory pour enregistrer la première des 28 faces qui devaient marquer l’histoire. Ce ne sont pas seulement les premiers enregistrements de Louis Armstrong, mais aussi les premiers vrais disques de jazz d’un groupe noir, jouant le genre de musique qui divertissait la foule tous les soirs au Lincoln Gardens de Chicago. Plus tard dans l’année, Jelly Roll Morton est également allé à Richmond pour enregistrer certains de ses premiers classiques – il a toujours dit à tout le monde qu’il était le premier musicien à enregistrer du jazz.

En juin 1924, Armstrong quitte le groupe Oliver et, quelques mois plus tard, en septembre, Fletcher Henderson, qui dirige le groupe noir le plus prestigieux d’Amérique, l’attire à New York. L’orchestre d’Henderson avait enregistré son premier disque à l’été 1921; juste une semaine après que Louis a rejoint, la tenue de onze pièces enregistrait dans un studio de New York.

En plus d’enregistrer avec l’Orchestre d’Henderson, Louis a gagné de l’argent supplémentaire et a acquis une expérience précieuse, travaillant comme joueur de session pour, entre autres, Alberta Hunter, Virginia Liston et Maggie Jones, ainsi que Bessie Smith, qui se bâtissait une réputation qui lui valait elle le titre Empress Of The Blues. Louis a joué le refrain obsédant de la trompette sur la version de Bessie de “St Louis Blues”, enregistrée en janvier 1925.

Le jazz et le blues étaient de la musique pop pour la majorité des habitants des États du sud et pour ceux qui cherchaient du travail dans les villes industrielles du nord. Paul Whiteman, le soi-disant King Of Jazz, dirigeait un big band – le genre de tenue qui gagnerait régulièrement en popularité au cours des deux prochaines décennies. Whiteman a eu son premier record à succès en 1920, et entre alors et 1932, il a sorti bien plus de 100 disques qui étaient des best-sellers.

À la fin de la décennie, le Dorsey Brothers Orchestra était un grand vendeur enregistré pour OKeh et Decca. Lorsque les deux frères se sont séparés, les Jimmy Dorsey et les Tommy Dorsey Orchestras étaient rarement hors des charts. Pour ne pas être en reste, Louis Armstrong est passé de la tête des Hot Five et Hot Seven à son groupe The Louis Armstrong Orchestra. Autour du même moment, Duke Ellington a commencé sa résidence au célèbre Cotton Club de New York, tout en lançant simultanément une série de disques fantastiques vendus en grand nombre.

La radio a contribué à répandre la popularité de tous les grands groupes: avec des émissions en direct tous les soirs des meilleurs hôtels et salles de bal de New York, Chicago et d’autres grandes villes, le jazz était bel et bien dans le courant dominant. Le fait que les techniques d’enregistrement soient passées de la méthode acoustique utilisée par l’ODJB pour embrasser les avancées de l’ère électrique a contribué à rendre les enregistrements encore plus populaires, notamment parce qu’ils sonnaient tellement mieux.

Les spectacles dans les cinémas qui présentaient des groupes, des chanteurs, des comédiens, des jongleurs et des acrobates, en plus des films, ont fourni une autre vitrine pour ce qui était souvent un genre de jazz plus blanc. Le plus grand des grands groupes les jouait – Benny Goodman, Tommy Dorsey, Woody Herman, qui, à la fin des années 30, pouvait rapporter jusqu’à 50 000 $ par semaine. D’autres groupes, dont les tenues d’Artie Shaw et de Charlie Barnett, ont dominé le circuit hôtelier présenté à la radio. Chacun d’entre eux a sorti disque après disque pour capitaliser sur sa renommée et satisfaire l’appétit croissant des fans, en particulier ceux qui écoutaient sur les juke-box.

La prohibition, qui a commencé en Amérique en 1920, était en partie responsable de la création de la scène du club sur la 52e rue de New York. Sur la section entre les cinquième et sixième avenues, les bâtiments en grès bruns abritaient des clubs de sous-sol où les gens entendaient un type de jazz très différent de celui joué à la radio. C’était du jazz presque «underground», souvent joué par des petits groupes qui, dans certains cas, expérimentaient la forme. Au milieu des années 30, des clubs comme The Famous Door, The Three Deuces, The Hickory House et les Kelly’s Stables d’origine, sur la 51st Street, battaient leur plein, et des artistes tels que Sidney Bechet, Art Hodes et Earl «Fatha» Hines, jouaient «Jazz chaud» dans leurs petits intérieurs enfumés. Bientôt, ces artistes ont également fait des disques.

Tout comme les clubs – grands et petits – et les salles de bal étaient importants pour l’ensemble de l’industrie de la musique, le problème clé pour les maisons de disques ainsi que pour les interprètes était la création et la vente de disques. Les musiciens n’étaient pas motivés par les redevances et les frais d’enregistrement; s’ils l’avaient été, aucun d’entre eux n’aurait gagné beaucoup d’argent. La publication de disques était simplement un moyen de rehausser le profil d’un artiste pour obtenir des concerts plus lucratifs. Contrairement aux années de l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque les ventes de disques ont atteint des sommets vertigineux provoqués par une société plus aisée, au cours de cette période, l’accent a été mis sur les disques pouvant être joués sur des juke-box.

L’interdiction a pris fin en décembre 1933, créant par inadvertance la possibilité de prolifération de juke-box à travers l’Amérique. Des bars et des bars à cocktails s’ouvraient un peu partout et ils avaient besoin de musique. Six mois plus tard, le magazine Billboard a publié sa première enquête sur les chansons les plus jouées sur la radio du réseau. L’année suivante, en avril 1935, l’émission de radio NBC Your Hit Parade, qui classe les chansons en fonction des partitions et des ventes de disques, est diffusée pour la première fois. En novembre de cette année, Billboard a dévoilé un nouveau tableau des meilleures ventes des maisons de disques.

Les fabricants de juke-box, tels que Wurlitzer et Rock-Ola, ont eu du mal à répondre à la demande, et à la fin de 1938, avec plus de 200 000 juke-box en usage en Amérique, Billboard a présenté un nouveau tableau. «The Record Buying Guide» était une étude hebdomadaire des disques les plus populaires sur les juke-box du pays, et le premier numéro 1 était «I Let A Song Go to My Heart» de Duke Ellington, sorti sur le label Brunswick.

Le secteur du disque était dominé par de grandes sociétés qui diffusaient un flux constant de musique dans des styles conçus pour plaire à tous, des sophistes de New York aux auditoires du sud du blues en passant par les fans de musique country des Carolines ou du Kentucky. La Radio Corporation Of America (RCA) a acheté la Victor Talking Machine Company en 1929, puis a lancé le label Bluebird, vendant des disques à bas prix mettant en vedette des artistes de blues tels que Tampa Red, la superstar du country Jimmie Rogers et, à partir de 1935, le groupe de Glenn Miller. .

Lorsque Columbia a été rachetée par CBS, en 1938, cela a mis en place une chaîne d’événements qui a vu la société se dessaisir des labels Brunswick et Vocalion, qui ont ensuite été achetés par Decca Records en 1941. Le label britannique avait établi ses activités américaines en 1934, et parmi les premières signatures de Decca se trouvaient Louis Armstrong et Chick Webb’s Orchestra, ainsi que le jeune chanteur de Chick, Ella Fitzgerald.

Et puis est arrivé le Commodore Records. Milt Gabler a commencé à travailler dans les affaires de son père, la Commodore Radio Corporation, assez grandiose, sur la 42e rue, au début des années 30. En 1935, Gabler renomma le magasin familial Commodore Music Shop et commença à concéder sous licence les anciens enregistrements de jazz des principaux labels, afin de les rééditer. Le magasin est également devenu un aimant pour la foule de jazz de New York, les fans et les musiciens; en 1937, Gabler a ouvert une nouvelle boutique, sur la 52e rue.

Commodore a publié des disques d’artistes aussi divers que Coleman Hawkins, Sidney Bechet, Ben Webster, Teddy Wilson et Willie «The Lion» Smith. En avril 1939, le label enregistre sans doute sa sortie la plus importante, Billie Holiday‘S’ Strange Fruit ‘. Les dirigeants de la maison de disques de Vocalion, le label de Holiday, ont trouvé le sujet de la chanson – le lynchage d’un jeune homme noir dans les États du sud – si sensible qu’ils ont refusé de la diffuser et Gabler a saisi l’instant.

Le 6 janvier 1939, Alfred Lion, un jeune émigré allemand qui fréquentait Commodore Records, s’apprêtait à entrer dans l’histoire avec un ingénieur de studio et deux pianistes de boogie woogie lorsqu’ils se lancèrent dans la toute première session d’enregistrement de ce que l’on pourrait appeler Blue Note Records. Albert Ammons et Meade Lux Lewis ont enregistré 19 prises et, deux mois plus tard, BN 1 (deux mélodies de blues lentes, ‘Melancholy’ et ‘Solitude’, interprétées par Lewis) et BN 2 (les plus rapides ‘Boogie Woogie Stomp’ et ‘Boogie Woogie Blues ‘, par Ammons) ont été libérés. Sans réelle distribution en place, Lion a vendu ces disques par correspondance, à 1,50 $ chacun, soit le double du prix de détail standard pour un disque de 10 pouces. Lion n’a pressé que 25 de chaque disque – un calendrier de sortie à peine ambitieux.

Grâce à son amitié avec Milt Gabler, Lion a persuadé Commodore Music Shop de vendre les disques de Blue Note – mais deux sorties ne font pas de label. Cinq semaines après la sortie de leurs deux premiers disques, Lion était de retour en studio pour capturer la deuxième session de Blue Note. Celui-ci était une affaire à part entière, dirigée par le trompettiste Frankie Newton et le tromboniste JC Higginbotham. Albert Ammons jouait du piano, Teddy Bunn était à la guitare, Johnny Williams à la basse et «Big Sid», Sidney Catlett, jouait de la batterie. Le même groupe était de retour en studio en juin, même si cette fois Meade Lux Lewis jouait du piano. Sidney Bechet a composé le septuor, qui a coupé ‘Blues For Tommy’, puis a enregistré une version de ‘Summertime’ de George Gershwin. Ce fut un moment charnière dans l’histoire de Blue Note: ‘Summertime’ est devenu un gros vendeur, permettant au label de continuer.

Les années de guerre ont été difficiles pour Blue Note – et de nombreux autres labels – et Lion devant rejoindre l’armée, leurs sorties sont devenues intermittentes. Ce n’est qu’après 1945 que l’étiquette a commencé à prendre son envol. En 1944, sur la côte ouest des États-Unis, un autre fils d’immigrants, Norman Granz, développait sa série de concerts Jazz At The Philharmonic. Cela révolutionnerait non seulement le jazz live, mais créerait une série de maisons de disques qui, comme Blue Note, ont changé le visage du jazz enregistré.

Les premiers albums de Jazz at The Philharmonic ont été publiés par Asch Records, sur des disques de 78 tours par minute, en 1945. Plus tard, lorsque Granz a commencé son empreinte Clef sous l’aile de Mercury Records, il a rassemblé certains de ses enregistrements philharmoniques ultérieurs dans des albums de 78 tours qui comprenaient le belle couverture de David Stone Martin. En 1949, Granz a publié une série d’enregistrements dans un album de 78 tours qu’il a intitulé The Jazz Scene, réfléchissant à ce qui se passait dans la musique à cette époque. Ce fut le premier numéro d’album «de luxe» et comportait des sorties numérotées individuellement, toutes signées par Granz.

Lancé en 1947, le but de Clef était d’enregistrer de nombreux artistes apparus sur les sorties de Jazz At The Philharmonic. Six ans plus tard, il crée Norgran Records afin d’exploiter ce qu’il voit comme un flux de jazz «plus cool». Dans les années 1950 ou les années 1950, les labels de jazz à travers l’Amérique étaient à la fois enthousiasmés et mis à l’épreuve par les opportunités offertes par la venue du disque de longue durée, en 1948. L’excitation provenait d’une liberté retrouvée pour enregistrer des morceaux de musique plus longs qui étaient les pilier des performances de jazz en direct, que la durée du 78 tours avait restreint sur le disque. Les défis étaient pour les labels indépendants plus petits tels que Blue Note et Verve de reconditionner leur matériel existant sur des LP de 10 pouces, pour lesquels ils avaient besoin d’illustrations et de pochettes colorées qui ajoutaient des coûts supplémentaires pour les entreprises déjà financièrement sollicitées.

D’autres labels indépendants ont vu le jour dans le sillage de ce long disque, tous dirigés par des personnes engagées qui aimaient le jazz. Bob Weinstock a commencé Prestige à New York en 1949, et leur catalogue inclus John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Gene Ammons, Thelonious Monk et Sonny Rollins. Le label était un peu comme les empreintes de Granz, pour lesquelles la spontanéité était tout, plutôt que la politique Blue Note de payer les musiciens pour répéter avant l’enregistrement.

Un autre début indépendant était Riverside, lancé en 1953 par Orrin Keepnews et Bill Grauer. Pour commencer, leur approche n’était pas différente de celle de Commodore deux décennies plus tôt, en ce que Riverside a réédité de vieux enregistrements de jazz des labels Paramount et Gennett (les premiers albums comprenaient Jelly Roll Morton et King Oliver). Cependant, l’année suivante, ils publient des enregistrements contemporains et, en 1955, ils rachètent le contrat de Prestige avec Thelonious Monk. Les autres artistes qui ont enregistré pour Riverside incluent Cannonball Adderley, Bill Evans et Wes Montgomery.

Fantasy Records a également commencé en 1949, après avoir été fondé par les frères Max et Sol Weiss, initialement pour sortir les premiers enregistrements de Dave Brubeck. Brubeck pensait qu’il détenait une participation de 50% dans l’entreprise et travaillait en tant qu’homme A&R officieux, amenant Gerry Mulligan, Charles Mingus, Chet Baker et Red Norvo sur l’étiquette. Lorsque Brubeck a découvert qu’il ne possédait que 50% de ses propres enregistrements, il est parti et a signé avec Columbia.

Aujourd’hui, Prestige, Riverside et Fantasy font tous partie du Concord Music Group, et bon nombre de leurs sorties emblématiques ont été rééditées sous la bannière d’Original Jazz Classics – quelques séries de rééditions de catalogue portent plus précisément leur nom.

Avec une longue et illustre histoire, Columbia Records était en grande partie une entreprise grand public dans les années 50 et 60, mais cela ne les a pas empêchés de publier certaines des sorties les plus remarquables du jazz. Sous l’œil vigilant de George Avakian, Louis Armstrong a sorti une série de beaux enregistrements pour le label dans les années 50. D’autres sorties ont présenté de magnifiques pochettes de Jim Flora, soulignant le fait que les illustrations d’albums de jazz étaient à la pointe pendant cette période. En plus de signer Dave Brubeck et de sortir son album très populaire Time Out album en 1959 (il comprend ‘Take Five’), ils ont signé Miles Davis et ont sorti le premier des dizaines d’albums phares du trompettiste, y compris, cette même année, Kind Of Blue, un album qui reste, pour beaucoup, le plus grand album de jazz de tous les temps.

À la fin des années 60 et au début des années 70, Miles Davis a été le pionnier de la fusion du jazz et de la musique rock avec In A Silent Way en 1969 et Bitches Brew l’année suivante. En 1973, pianiste Herbie Hancock avait également signé à Columbia, libérant son hors concours Headhunters LP, qui annonçait une chaîne de beaux albums au cours des deux prochaines décennies.

Aujourd’hui, Atlantic Records est synonyme de rock classique, ainsi que de grands chanteurs de soul, dont Aretha Franklin, mais à ses débuts, le jazz a été au cœur du succès du label. À la fin des années 40 et au début des années 50, ils ont sorti des disques d’Art Pepper, Shelly Manne, Erroll Garner, Howard McGhee, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Mary Lou Williams, Django Reinhardt, Earl Hines, Meade Lux Lewis et Johnny Hodges. En 1955, Ahmet Ertegun, l’un des fondateurs d’Atlantic, a persuadé son frère aîné Nesuhi, qui, dans les années 30, avait emmené Ahmet adolescent voir Duke Ellington à Londres, pour diriger la division jazz du label. Nesuhi a commencé à signer des artistes de la côte ouest, dont Jimmy Giuffre, Herbie Mann et Les McCann, ajoutant plus tard Charles Mingus, John Coltrane et le Modern Jazz Quartet à la liste du label.

Deux maisons de disques au-dessus de toutes les autres ont façonné la direction et le son du jazz: Blue Note et Verve. Une fois que Blue Note a commencé à enregistrer Thelonious Monk en 1947, suivi par Art Blakey, Howard McGhee et Fats Navarro, ils ont posé un marqueur. Bebop était désormais leur stock-in-trade et, au fil des années 50, le label s’est imposé comme l’un des meilleurs fournisseurs de jazz moderne. Bud Powell, Sonny Rollins, Miles Davis, Jackie McClean, Clifford Brown, Horace Silver, Hank Mobley, Sonny Clark, Jimmy Smith, Cannonball Adderley et Donald Byrd ont tous enregistré pour Blue Note; même John Coltrane a enregistré un album unique pour le label Blue Train en 1957. Ce n’était pas seulement le son révolutionnaire des disques de Blue Note, mais aussi la pochette créée par Reid Miles, à l’aide de la photographie de Francis Wolff, qui établir la norme d’or pour tant de fans de jazz.

En décembre 1955, Norman Granz a lancé Verve afin de rassembler tous ses enregistrements en un seul endroit et de sortir la série révolutionnaire Songbook d’Ella Fitzgerald. Au cours de la seconde moitié des années 50, Verve a sorti des albums reconditionnés des empreintes de Clef et Norgran, y compris la brillante série Genius Of Charlie Parker, aux côtés de nouveaux enregistrements de Billie Holiday, Anita O’Day, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Gene Krupa, Gerry Mulligan, Oscar Peterson, Louis Armstrong (certains classiques avec Ella), Herbie Mann, Stan Getz, Coleman Hawkins, Ben Webster, Mel Tormé, Count Basie, Tal Farlow, Blossom Dearie et bien d’autres.

Mais en 1960, après avoir déménagé en Suisse, Granz a vendu Verve à MGM Records et a précipité une tendance qui serait suivie par à peu près tous les labels de jazz indépendants par la suite. Creed Taylor a été nommé à la tête, dans le but de «préserver et améliorer la grande image de Verve». Il avait été recruté chez Impulse! et, avant cela, avait travaillé chez ABC-Paramount Records. Plus tôt encore, il a travaillé à Bethléem pendant deux ans, où il a enregistré Charles Mingus, Herbie Mann et le JJ Johnson-Kai Winding Quintet.

ABC-Paramount avait donné à Taylor le feu vert pour créer Impulse !, et l’une de ses quatre premières sorties était Genius + Soul = Jazz par Ray Charles. À partir de cet album, ils ont sorti «One Mint Julep» au début de 1961, et il a fait le n ° 8 sur le chat en simple Billboard Hot 100. Ironiquement, cependant, à ce moment-là, Taylor était à Verve, après avoir été attiré par une plus grande liste d’artistes et un contrat plus lucratif. Impulsion! continuerait à signer John Coltrane, dont l’album de 1965 A Love Supreme deviendrait un autre jalon du jazz.

Presque immédiatement, Taylor a décroché l’or à Verve, enregistrant les sorties bossa nova de Stan Getz, en particulier le LP Getz / Gilberto sorti en 1964 et classé n ° 2 sur les palmarès des albums pop, faisant sans doute plus que tout autre record pour transformer les gens en jazz Ventilateurs.

Au cours des années 60, Blue Note a également été englouti par un plus grand label, et, dans les années qui ont suivi, de petites empreintes avec un héritage imprégné de jazz enregistré ont été achetées et vendues par de plus grands labels, ce qui fait que ce vaste réservoir de musique réside avec un des trois grandes maisons de disques. L’avantage de cela est la réédition amoureusement compilée de ces merveilleux enregistrements, souvent accompagnée de matériel inédit.

Mais les labels indépendants continuent de réussir. Le label allemand ECM, créé – et toujours dirigé par – Manfred Eicher, est très apprécié des fans pour son calendrier de sortie éclectique. Nonesuch est une autre étiquette notable, avec d’autres empreintes ésotériques plus petites. Pendant ce temps, Verve, Blue Note et Impulse! sont tous des labels forts au sein de l’Universal Music Group, continuant à sortir du grand jazz de certains des jeunes artistes d’aujourd’hui, ainsi que de certains des anciens piliers qui exercent toujours leur métier.

