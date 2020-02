L’histoire secrète du rock et de la pop

Les annales du rock et de la pop sont pleines d’artistes qui ont eu le bon sens et le timing pour prendre du matériel existant et lui donner un public plus large avec leur propre interprétation.

Pour marquer le Mois de l’histoire des Noirs, uDiscover Music rend hommage aux originaux R&B qui sont devenus des favoris nationaux et internationaux lorsqu’ils ont été couverts par des artistes rock et pop. Nous avons choisi 50 chansons qui faisaient partie de l’héritage du rythme et du blues, mais qui, avec les délimitations des graphiques et des diffusions aériennes étant ce qu’elles étaient, n’ont pas pleinement trouvé un public grand public avant d’être refaites.

Notre liste de lecture comprend des chansons rock et pop qui ont contribué à faire avancer les premières carrières de grands musiciens comme Elvis Presley, Les Beatles et Les pierres qui roulent, ainsi que ceux de géants du blues-rock comme Crème, Led Zeppelin et The Allman Brothers Band et pop favoris du Dave Clark 5 à The Walker Brothers.

Il y a des originaux qui ont été retravaillés par tous George Harrison via Blondie aux Osmonds, et de Elton John via Simply Red vers Elvis Costello. Par exemple, “Are You Ready For Love” d’Elton, qui est devenu un numéro un au Royaume-Uni en tant que réédition de son EP Thom Bell Sessions de 1977, était la pointe du chapeau du fan de soul par rapport à l’original des Spinners (de Detroit). Nous reprenons un autre best-seller britannique, Yazz et ‘The Only Way Is Up’ de Plastic Population, pour son premier enregistrement par Otis Clay.

Où serait le jeune Elvis sans le «chien de chasse» de Big Mama Thornton ou «c’est bien» d’Arthur «Big Boy» de Crudup? Comment les Beatles auraient-ils pu combler le vide avant Lennon et McCartney sont devenus des compositeurs pleinement accomplis à part entière, sans des chansons comme «Kansas City», écrites par Jerry Leiber et Mike Stoller et enregistrées pour la première fois par Little Willie Littlefield, ou la toujours sous-reconnue «Alexander (Go To Him)» d’Arthur Alexander?

En fait, le grand Mr Alexander a la particularité de faire notre playlist en tant que créateur non seulement pour les Beatles, mais aussi pour les Stones (sa propre composition ‘You Better Move On’) et Elvis. Alexander a eu la première version sous-estimée de «Burning Love» de Dennis Linde, un succès mémorable pour le roi en 1972.

D’autres artistes pour inspirer les pierres sur notre liste incluent Howlin ’Wolf, dont «Little Red Rooster», ils se sont refaits pour devenir un n ° 1 au Royaume-Uni, et Little Walter, dont «Blue & Lonesome» est devenu la chanson-titre de leur album de fin de palmarès fin 2016, gagnant d’un Grammy. Nous entendons également Louis Armstrong – parce que même si la version “Satchmo” de “Mack The Knife” n’était pas le premier enregistrement de la chanson de Weill-Brecht, c’était le premier sorti en single. C’était bien avant Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra et tant d’autres l’ont abordé.

Plusieurs autres artistes sont reconnus plus d’une fois. Nous apprendrons comment les originaux de James Ray de deux chansons de Rudy Clark ont ​​inspiré à la fois George Harrison (‘Got My Mind Set On You’) et les contemporains des Beatles Freddie and the Dreamers (‘If You Gotta Make A Fool Of Somebody’). Vous connaissez les chansons des charts des 60 dernières années, mais célébrons maintenant les artistes soul et blues qui les ont faites en premier.

