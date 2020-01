“L’homme qui a vendu le monde” de David Bowie a une version inédite!

David Bowie est arrivé sur la planète Terre un jour comme aujourd’hui (8 janvier), mais à partir de 1947, pour devenir plus qu’une icône de la musique et de la mode. Afin de célébrer l’anniversaire de cette légende avec tous ses fans, Ils viennent de sortir une version inédite de “L’homme qui a vendu le monde”, qui marque le premier épisode de la sortie post mortem d’Is It Any Wonder, un nouvel EP Bowie de six chansons.

La nouvelle version de “L’homme qui a vendu le monde” a été tirée de la session ChangesNowBowie, enregistrée en novembre 1996, puis diffusée sur la BBC le 8 janvier 1997., pour commémorer les 50 ans de Bowie. Selon une déclaration, la session était principalement acoustique, et cette version de “L’homme qui a vendu le monde” a une touche plus légère, avec ce fameux riff de guitare serpentine qui glisse autour d’une gratte acoustique constante et des synthétiseurs qui montent lentement.

En plus d’apparaître dans Is It Any Wonder, dont les cinq prochaines chansons arriveront chaque semaine à partir du 17 janvier, la nouvelle version de “L’homme qui a vendu le monde” il apparaîtra également sur un enregistrement de neuf rouleaux qui comprend le reste de la session ChangingNowBowie. Les séances ont été enregistrées au Looking Glass Studios de New York lors des répétitions du concert du 50e anniversaire de Bowie au Madison Square Garden.

“L’homme qui a vendu le monde” a été un hymne à l’histoire de la musique. Il a été réinterprété par un grand nombre d’artistes, parmi lesquels se distinguent Lulu qui a atteint le numéro 3 au Royaume-Uni en 1974; Midge Ure une version a été assemblée en 92; et bien sûr Nirvana, qui l’a joué en 93 pour le programme MTV Unplugged, réussissant à être la version la plus célèbre de la chanson. Écoutez cette nouvelle version ici: