La grotte de Postojna, le système de grottes le plus étendu de Slovénie, a récemment accueilli trois membres de NŒUD COULANT: percussionniste Shawn “Clown” Crahan, le batteur Jay Weinberget la dernière recrue du groupe, le percussionniste surnommé “Tortilla Man. “Plusieurs photos de leur visite peuvent être vues ci-dessous.

Tortilla Man rejoint NŒUD COULANT il y a neuf mois, quand il a été présenté pour la première fois dans la vidéo du single de retour “Non souillé”. Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur son nom, avec quelques NŒUD COULANT les fans deviennent très obsédés par l’idée de découvrir la véritable identité de la dernière recrue du groupe.

Les dernières photos, postées dans la grotte de Postojna Facebook compte, soutenir la théorie selon laquelle NŒUD COULANTLe plus récent membre de est le multi-instrumentiste Michael Pfaff. Pfaff claviers joués avec Crahan dans le groupe PETITS LAPINS DIRTY et est également membre du duo basé dans l’Iowa LES SNACKS.

La galerie d’images contient une photo de la page du livre d’or de la grotte de Postojna signée par les trois membres de NŒUD COULANT, la signature du milieu semblant contenir le mot “Pfaff“.

PfaffLe nom de Tortilla Man en août dernier lorsque NŒUD COULANT guitariste Jim Root a accordé une interview à “Le spectacle d’art et d’envergure” dans lequel il décrit l’homme mystère comme “un pianiste de classe mondiale” et “un grand percussionniste” qui est “formé à la musique”.

Pfaff a apparemment été présenté à Crahan il y a des années par NŒUD COULANTDJ résident de Sid Wilson, ce qui peut expliquer pourquoi Tortilla Man a une bonne chimie sur scène avec Sid et Pitre. En plus, Pfaff a une construction et une hauteur similaires à Tortilla Manet Redditors ont constaté que PfaffLes membres de la famille suivent “#tortillaman” et d’autres hashtags sur les réseaux sociaux liés au nouveau membre de NŒUD COULANT.

Crahan a refusé de révéler l’identité du mystérieux nouveau neuvième membre du groupe dans une interview avec Kerrang! magazine, disant que ce n’était “putain d’affaires de personne.”

NŒUD COULANTle percussionniste précédent, Chris Fehn, a poursuivi le groupe en mars dernier, affirmant qu’il n’avait pas été correctement rémunéré pour ses années de tournée et d’enregistrement avec le groupe. Fehn, membre depuis 1998, a été officiellement licencié du groupe l’année dernière.

Dans une interview avec Zane Lowe sur Beats 1, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor m’a dit Tortilla Man avait gagné le respect des groupes et des fans. “Il va très bien et est un grand mec”, a-t-il déclaré. “Il le tue, mec.”

A demandé comment quelqu’un devient membre officiel de NŒUD COULANT, Taylor a déclaré: “Tout d’abord, vous devez porter la tortilla sur votre visage. Et le public doit comprendre qui vous êtes. Avec Tortilla Manc’est plutôt cool. Cela a également apporté cette nouvelle énergie à tout le monde, donc c’est très amusant de le regarder également. “

NŒUD COULANTsixième album studio, “Nous ne sommes pas votre genre”, est arrivé en août.



Postojna Cave a accueilli ses tout premiers lauréats d’un Grammy: nous avons eu la visite de trois membres du célèbre groupe de heavy metal américain Slipknot. ?

