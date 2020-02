Liam Gallagher dit que Noel a rejeté une offre de 100 millions de livres pour rallier Oasis

Eh bien, pas comme ça. Et est-ce que si jamais nous avions un espoir éphémère et lointain que Oasis reviendrait dans nos vies même pour une tournée ou un aaago, il semble que cette possibilité soit de plus en plus éloignée, car apparemment c’est Noël Gallagher qui ne veut pas céder aux “demandes” de son frère cadet.

Nous avons déjà vu comment Liam il a plaisanté une fois en disant que s’il devenait Premier ministre du Royaume-Uni, il créerait une loi qui obligerait tous les membres d’Oasis à se rencontrer. Si plat. Et maintenant, le même interprète de “Once” a déclaré que son frère venait de rejeter une offre millionnaire de réunir l’un des groupes les plus importants de la pop britannique.

Selon le plus petit des Gallaghers, Noel a dit “en ce moment pas jeune” à une offre de 100 millions de livres pour une tournée de retrouvailles Oasis, quelque chose comme 2 434 965 837 $ … ayyyy no mam … qu’en pensez-vous? Le croyons-nous? Car, on sait que Liam ne se démarque pas précisément pour être le plus éloquent du monde.

“Ils nous ont offert 100 millions de livres pour une tournée qui n’est pas encore suffisante pour l’âme gourmande, oh, eh bien, restez jeune LG“, Donc la formidable pedrada de Liam à son frère, sur Twitter.

On nous a offert 100 millions de livres pour une tournée encore insuffisante pour l’âme gourmande eh bien restez jeune LG

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 février 2020

Mais le plus ironique, c’est que quelques minutes avant ce tweet, Liam a dit le contraire (et nous a donné de l’espoir) … “Wahey, nous serons à nouveau ensemble«Dire qu’il vient de le faire pour l’argent. Mais wow, il convient de mentionner que Liam nous a dit dans une interview exclusive pour Sopitas.com que Oasis a marqué sa vie comme rien de plus. Alors, je le ferais vraiment juste pour la laine?

Wahey, nous nous remettons ensemble Noel Gallagher étant frappé et riche comme putain, il le fait pour rien moi étant un con désespéré et je baise tout le reste pour lui-même, je le fais pour l’argent liquide, vous savez LG x

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 février 2020