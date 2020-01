Liam Gallagher lance l’EP ‘Acoustic Sessions’ et un clip avec Éric Cantona

Il y a quelques jours, via ses réseaux sociaux, Liam Gallagher a déclaré que vendredi 31 janvier, il aurait une surprise pour tout le monde. Beaucoup de ses partisans ont opté pour une tournée de différentes villes du monde (oui, nous avions l’espoir qu’il viendrait au Mexique), mais cela a abouti à quelque chose qui, bien que ce ne soit pas “mieux”, est assez bon. Il s’agit de la sortie surprise d’un EP intitulé Acoustic Sessions, composé de huit chansons live.

Parmi ces huit chansons, les premières versions des chansons apparaissent comme «Maintenant que je t’ai trouvé» de l’album Why Me? Why Not?, Qui est sorti à la mi-septembre 2019, le même mois que son MTV Unplugged est sorti. Il y a aussi versions acoustiques des classiques Oasis (groupe fondé avec son frère Noel Gallagher) comme “Stand By Me” et «Pas d’ombre portée». Aussi, comme une surprise pour ses fans, il a publié l’acoustique de “Sad Song”, morceau paru exclusivement sur Supersonic, le documentaire sur Oasis 2016. Une autre des chansons de ce EP Séances acoustiques, c’est la chanson “Onze”.

Au cas où les sessions acoustiques EP ne suffiraient pas, Liam Gallagher a également publié la vidéo de la chanson “Once” sur sa chaîne YouTube. Et pour couronner le tout, la vidéo met en vedette Éric Cantona, la légende du football françaiset Liam lui-même. Dans les visuels, qui ont une certaine nostalgie, Cantona apparaît habillé en roi marchant dans différentes pièces d’une immense maison, et en tant que chauffeur, Liam Gallagher apparaît. EL’annonce de cette vidéo, réalisée par Charlie Lightening, est également apparue sur leurs réseaux sociaux dans une image où les deux personnages semblent parler.

«Filmée en un seul plan, la vidéo représente le message de la chanson –le désir nostalgique du moment d’une vie qui ne pourra jamais revenir. Mais c’est aussi une célébration de tout ce qui a été réalisé et réalisé.», Lit-on dans un communiqué de presse. Ici, nous quittons la vidéo de “Once” où Cantona interprète la chanson émotionnellement, suivant la ligne musicale de la chanson qui fait partie des EP Acoustic Sessions.

Quiconque respecte et a grandi dans les années 90 sait qui est Éric Cantona Au-delà d’être l’un des plus grands footballeurs français, qui a joué en équipe nationale et est un représentant des meilleurs moments de Manchester United. Cependant, nous nous souvenons également de lui pour ce fameux coup de pied volant à un fan …

Le 25 janvier 1995, Cantona a joué avec Manchester au Selhurst Park à Londres, la maison de Crystal Palace. Manchester gagnait 1 à 0, qui s’est réveillé avec la fureur de certains fans dans les tribunes. L’un d’eux insultait le joueur français. Les choses sont devenues plus tendues après une faute. Cantona a parcouru le terrain pendant que certains de ses coéquipiers se disputaient avec l’arbitre et d’autres joueurs. Soudain … la tragédie: Cantona se lève vers le stand et donne un coup de pied à l’éventail, qui a été qualifié par certains de hooligan.

Qui a également grandi au cours du nouveau millénaire, se souviendra de Cantona pour cette grande publicité Nike connue sous le nom de “The Cage” où les plus grandes stars du football jouaient à un jeu secret sur un navire.

La cascarita a été dirigée et racontée par Cantona pendant que tout le monde jouait, presque presque, la vie dans le match. Thierry Henry, Francesco Totti, Hidetoshi Nakata, Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, Fredik Ljungberg, Javier Saviola, Luis Enrique, Edgar Davids, Liliam Thuram, Sylvain Wiltord, Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo (Nazario)Denilson Ronaldinho, Seol Ki-hyeon, Fabio Cannavaro, Tomas Rosicky, Rio Ferdinand, Claudio López, Gaizka Mendieta, Patrick Viera, Hernán Crespo.