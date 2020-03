Liam Gallagher nous apprend à nous laver les mains avec des chansons d’Oasis

Si avant le coronavirus Liam Gallagher Il avait beaucoup de temps libre pour écrire ou partager des trucs hilarants sur son compte Twitter, imaginez maintenant comment un de vos oncles britpop préférés se porte dans cette quarantaine. Et c’est que continuer avec sa folie de rassembler Oasis à tout prix (pas une plainte), maintenant Liam a utilisé quelques “nouvelles” versions de chansons du groupe légendaire pour apprendre à ses disciples comment se laver les mains.. Génie!

A travers diverses vidéos postées sur son compte du petit oiseau bleu, Bon Liam a enseigné à ses fans (ou a essayé de le faire) comment ils devraient se laver les mains avec du savon et de l’eau en ces temps de coronavirus, comme vous le savez bien, même si elle peut sembler très simple, il est essentiel d’éviter la propagation de COVID-19. Nous ne le disons pas, l’OMS le dit.

Quoi qu’il en soit, pour en revenir au sujet du plus jeune des frères Gallagher, Liam a partagé une routine de lavage des mains avec l’aide de chansons Oasis bien connues comme “Wonderwall”, “Supersonic”, “Champagne Supernova”, et aussi une de ses créations solo appelée “For What It’s Worth”, le tout avec quelques légères modifications pour que le sujet que Liam Gallagher souhaite diffuser aux gens soit mieux compris. Ici, nous vous les laissons voir:

Il convient de mentionner que Ce n’était pas le seul moment dans “Comment faire du coronavirus une oasis” par le bon Liam, depuis récemment le chanteur anglais Il a proposé à son frère Liam de faire un concert de charité lorsque COVID-19 sera terminé, avec la possibilité de pouvoir revenir plus tard à leur programmation habituelle, celle où ils détestent et se disent des choses sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

“Écoutez sérieusement, beaucoup de gens pensent que je suis le fils d’un p * t @ et je suis le fils d’un p * t @ beau, mais une fois que c’est fini (coronavirus), nous devons réunir Oasis pour un concert de charité, viens NoelEnsuite, nous pouvons reprendre nos incroyables carrières en solo. Allez, tu sais, “a écrit Liam dans un tweet que beaucoup d’espoir se réaliseront un jour.

Quoi qu’il en soit, même si l’intention de Liam était bonne, on peut dire que sa technique de lavage des mains n’est pas adéquate, mais au moins j’essaye et ça compte beaucoup. Ici, nous vous laissons une infographie sur la façon de laver vos gants avec de l’eau et du savon, en utilisant l’une des chansons d’Oasis.