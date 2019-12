Liam Gallagher reconnaît qu'Oasis n'a jamais été un "grand groupe"

Les frères Gallagher donnent toujours de quoi parler … Et soyons honnêtes, 90% du temps est de faire une déclaration liée à quelque chose qui a à voir avec Oasis. Ce groupe qui, de 1991 à 2009, est tombé amoureux de millions de personnes à travers le monde avec leur son alternatif britpop / rock. Mais malgré tout le succès qu'ils ont eu durant ces années, Liam Gallagher ne reconnaît pas Oasis comme un grand groupe au sommet de sa carrière.

Dans une interview pour Mojo Magazine, Liam a expliqué à nouveau la raison pour laquelle Oasis n'a pas pu continuer (de toute évidence lancer la balle à Noel) et déclare d'ailleurs qu'il ne croit pas qu'Oasis était un groupe à retenir: «C'est comme n'importe quoi, Cela devient épuisant à un moment donné. Noel avait un peu calmé sa fête, devenant Victor Meldrew (un vieux personnage de télévision grincheux), alors que nous l'avions tous encore… Alors peut-être qu'il en avait juste assez et avait besoin d'une pause. Vous savez, nous n'étions pas si grands de toute façon. »

Il a ajouté: «Nous étions bien, nous étions meilleurs que beaucoup de merde, mais nous ne repoussions pas les limites, nous n'étions pas Pink Floyd ou The Beatles. On n'a pas fait de super disques, on était juste un bon groupe ». Le leader et co-fondateur d'Oasis a également déclaré sa conviction qu'une partie de la musique la plus emblématique du groupe ne résiste pas à l'épreuve du temps, étant un exemple clair du point auquel il se réfère:

«J'ai toujours aimé« Live Forever »,« Champagne Supernova », j'ai eu une faiblesse pour« Supersonic »(parce que) c'était le premier et ça sonne encore assez bien», a-t-il déclaré. «Certains d'entre eux (chansons) n'ont pas bien vieilli. Je vais être honnête, je les écoute pendant quelques jours et je dis: "Arrête cette merde." Oasis était un moment dans le temps. "

Gallagher, qui vient de terminer la tournée de son dernier album solo Why Me? Pourquoi pas en Australie a été demandé sur Twitter: "LG, comment pensez-vous que ce titre pourrait retentir:" Oasis se réunit pour un spectacle unique à l'occasion du 50e anniversaire de Glastonbury 2020. Que pensez-vous? " À quoi Gallagher a répondu: "Trop tôt. Le petit (Noël) a menacé de prendre un an de congé, ce que je recommande fortement. Je pense que ça va secouer la tête et le bingo, nous le serons pour l'année suivante (2021). »