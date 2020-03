Liam Gallagher veut réunir Oasis pour une exposition-bénéfice sur les coronavirus

Oui, nous savons qu’en ce moment ils penseront “oh sh * t, c’est reparti”, mais les frères Gallagher ont toujours quelque chose de nouveau à dire. Comme nous l’avons déjà vu ces derniers mois, Liam est dur et donne-lui ce qu’il veut qu’Oasis rencontre et l’humanité aussi Il a toujours dit que le seul obstacle pour que tout cela se produise et que le rêve de beaucoup (nous nous incluons) se réalise est Noel.

Il s’avère que l’un de ces tweets que les plus jeunes Gallaghers adorent se lancer, cette fois, il a décidé de laisser aller sa haine pour beaucoup de choses un peu et de penser à quelque chose de positif. Cette fois, il ne lui vint pas à l’esprit de blâmer Noel pour les malheurs de tout ce qui se passe dans le monde. Au contraire, cette fois, il a demandé à son frère aîné de rassembler Oasis pour un spectacle de charité..

Ce n’est pas une blague. Comme dans le tweet, Liam Gallagher a écrit ce qui suit: “Écoutez sérieusement, beaucoup de gens pensent que je suis un fils de p * t @ et je suis un fils de p * t @ beau, Mais une fois que c’est fini (coronavirus), nous devons rassembler Oasis pour un concert de charité. Allons Noel. ”

Et pour qu’il ne pense pas que son souhait est que le légendaire groupe de Manchester reste uni pour toujours, bien qu’au fond il veuille lui dire qu’il n’y avait pas de colère, que après cette présentation, chacun pouvait suivre son propre chemin et poursuivre ses projets solo: «Ensuite, nous pourrons reprendre nos incroyables carrières en solo. Allez, tu sais. ”

Nous laissons le tweet de Liam ci-dessous:

Écoutez sérieusement beaucoup de gens pensent que je suis une chatte et je suis une belle chatte mais une fois que cela est mis au lit, nous devons récupérer l’oasis pour un concert de 1 rite pour la charité, allez Noel, nous pouvons ensuite revenir à nos incroyables carrières solo allez-vous connaître LG x

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 mars 2020

De toute évidence Noel Gallagher n’a pas répondu du toutCependant, nous sommes sûrs que si à un moment donné (tellement hypothétique) le chanteur de “Don’t Look Back In Anger” a décidé d’écouter son petit frère, ce serait probablement l’un des concerts les plus importants de l’histoire de la musique. Cela vaut la peine de rêver, non?

Combien d’entre vous espèrent qu’Oasis reviendra ainsi que Liam?