Lianne La Havas partage une nouvelle chanson «Bittersweet»: écouter

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique Lianne La Havas est de retour avec un nouveau single. Ça s’appelle “Bittersweet”. Regardez ses performances COULEURS de la nouvelle chanson ci-dessous.

“J’avais oublié combien j’aime chanter”, a déclaré Lianne La Havas dans un communiqué de presse. “Je me suis tourné vers les meilleures et les pires parties de moi et même si je ne m’attendais pas à ce que ce soit la direction de ma nouvelle musique, c’est ma réalité et elle est motivée par l’émotion.”

Le dernier album de Lianne La Havas était Blood de 2015. En 2016, un remix de Matthew Herbert de sa chanson «Lost and Found» est apparu sur Pampa Vol de DJ Koze. 1 compilation.

La Havas est en tête d’affiche le premier jour (8 mai) du tout premier Pitchfork Music Festival Berlin. Les billets pour le Pitchfork Music Festival Berlin 2020 sont en vente maintenant. Consultez la programmation complète et obtenez des billets ici.

.