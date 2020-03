Liberty Media rembourse un prêt national de 130 millions de dollars dans le cadre de la crise COVID-19

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a touché un éventail d’entreprises et d’organisations de l’industrie musicale, y compris Live Nation. Pour aider l’éminent organisateur de concerts à relever efficacement les défis, la société de médias de masse Liberty Media a remboursé intégralement un prêt sur marge de 130 millions de dollars.

Liberty Media possède un tiers des actions ordinaires de Live Nation – près de 70 millions d’actions – et le prêt sur marge correspondant a été utilisé pour créer du capital liquide bien avant le récent ralentissement du marché boursier. En bref, Liberty Media a contracté un prêt sur ses actions Live Nation, et en remboursant le prêt, la société a empêché «une vente des actions sous-jacentes».

Cette décision a sans aucun doute profité à la fois à l’investissement de Liberty et à la situation financière de Live Nation. Au cours du dernier mois, alors que la pandémie de coronavirus est devenue de plus en plus urgente, le prix par action de Live Nation est passé de plus de 75 $ à 21,70 $. Aujourd’hui, cependant, au milieu d’une petite reprise du marché, l’action Live Nation a enregistré une augmentation de 11,6%.

Liberty Media possède les Atlanta Braves (qui est l’une des deux équipes MLB gérées par une société), 71% de Sirius XM et 5% du service de streaming musical indien JioSaavn, pour ne citer que quelques titres du portefeuille. Fondée en 1991 par le milliardaire John C. Malone, Liberty Media est actuellement dirigée par Greg Maffei, ancien PDG de Microsoft.

Plus tôt ce mois-ci, Maffei a donné un ton optimiste quant à l’impact du coronavirus sur les opérations de Live Nation. De plus, l’homme de 59 ans n’est pas le seul à avoir signalé un soutien à long terme à Live Nation, qui a déclaré des revenus de plus de 11 milliards de dollars en 2019. Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, en plus de plusieurs membres du conseil d’administration et dirigeants de Live Nation, a investi massivement dans les actions de sa société vendredi dernier.

Le coronavirus COVID-19 continue de se propager, bien que les pays du monde entier aient considérablement intensifié leurs mesures de prévention et leurs options de traitement. L’infection est originaire de Wuhan, en Chine, et a été diagnostiquée pour la première fois l’année dernière.