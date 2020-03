L’icône de la guitare Joe Bonamassa annonce un nouveau projet, The Sleep Eazys

Joe Bonamassa sortira un album instrumental complet, “Facile à acheter, difficile à vendre”, de son tout nouveau projet, THE SLEEP EAZYS, le 10 avril via Provogue/Aventures J&R. Le premier single, “Bond (sur les services secrets de Sa Majesté)”, clin d’œil au film d’action classique de 1969, est désormais disponible sur tous les services de streaming. En tant que producteur, le titan du blues-rock a recruté certains de ses collaborateurs fréquents, ainsi que son groupe de tournée de stars, pour jouer sur le LP.

“Facile à acheter, difficile à vendre” s’écarte légèrement de Bonamassarépertoire vénéré, dans le but d’honorer Danny Gatton, l’un de ses mentors les plus influents, ainsi que la couverture des versions instrumentales de certains de ses favoris de Frank Sinatra, Danny Gatton, Tony Joe White, King Curtis et plus.

Bonamassa déclare à propos du projet: “Pour être honnête, j’ai toujours voulu faire un album comme celui-ci. Mais pour être encore plus honnête, je ne suis pas sûr d’être prêt, à la fois professionnellement et musicalement, jusqu’à présent. pour rendre enfin hommage à un mentor, un ami et l’un des plus grands guitaristes de tous les temps: le grand défunt Danny Gatton. Mon temps à traîner et à brouiller avec Danny comme un enfant a façonné mon jeu et ma voie musicale plus que n’importe qui. “

Largement composé de Joegroupe de tournée, THE SLEEP EAZYS comprend “Tard dans la nuit avec David Letterman”c’est Anton Fig (percussions), Musicians Hall Of Famer Michael Rhodes (basse), Rock And Roll Hall Of Famer Reese Wynans (claviers), Lee Thornburg (trompette), Paulie Cerra (saxophone), avec Jade MacRae et Juanita Tippins sur le chant de fond, et, bien sûr, Bonamassa à la guitare. Accompagnant le casting stellaire et serré sont Jimmy Hall sur harmonica et multi-instrumentiste estimé John Jorgenson. Fans de Bonamassa apprécieront le son plus grand que nature du collectif étoilé qui est THE SLEEP EAZYS, offrant une gamme de sons dans tout, du jazz au bluegrass, du funk, du rockabilly et plus encore. Avec le calibre et l’expertise des musiciens de cet album, il est sûr de prendre feu et d’attirer l’attention des mélomanes et des critiques du monde entier.

Cet album suit Bonamassaautres albums collaboratifs à succès, y compris les projets parallèles aventureux COMMUNION DU PAYS NOIR, ROCK CANDY FUNK PARTY et Beth Hart. Collectivement, Bonamassa a plus de 40 albums à ce jour et a récemment terminé l’enregistrement de son prochain album studio solo au légendaire Abbey Road Studios. Son dernier album, “Live at Sydney Opera House”, a marqué son 22e album n ° 1 sur le Billboard Blues Chart. “Sweet Release”, Reese WynansLe premier album solo de BonamassaC’est sa première aventure en tant que producteur de disques, un rôle qu’il apprécie beaucoup et qu’il prévoit de revisiter dans plusieurs albums à venir.

“Facile à acheter, difficile à vendre” liste des pistes:

01. Fun House



02. Bouge toi



03. As de pique



04. Ha So



05. Oeil hawaïen



06. Bond (aux services secrets de Sa Majesté)



07. Polk Salad Annie



08. Blue Nocturne



09. Ce fut une très bonne année

