«L’icône est l’amour»: Barry White pratique ce qu’il prêche

Barry WhiteL’album The Icon Is Love a déclenché un grand retour en Amérique. Alors qu’il progressait vers deux millions de ventes aux États-Unis, ses débuts au Royaume-Uni le 11 février 1995 marquaient la dernière fois que le roi de la soul de chambre entrait dans les charts britanniques avec un nouvel album studio.

Le disque contenait plusieurs crédits de production, non seulement pour White, mais pour Gerald Levert, le dernier chanteur du groupe de R&B chaud du jour, Levert, ainsi que la chanteuse de soul Chuckii Booker (le filleul de Barry) et le grand et prolifique studio d’écriture et duo de production de Jimmy Jam et Terry Lewis.

Il contenait le dernier grand single croisé de Barry, “Practice What You Preach”, qui était en tête du palmarès R&B américain ainsi que le top 20 pop en Amérique et en Grande-Bretagne. Cela en a fait son plus grand succès aux États-Unis depuis 17 ans, et a été suivi par d’autres singles, y compris un autre top 15 du R&B dans ‘Come On’. L’album a atteint la 20e place du classement pop américain, la meilleure performance de Barry depuis les années 1970, et a été certifié double platine.

The Icon Is Love a vu White, toujours aussi astucieux au sujet des changements d’humeur dans le R&B, co-écrivant avec les producteurs qui l’ont aidé à créer l’album, par exemple avec Jam & Lewis sur ‘I Only Want To Be With You’ et avec Levert là-dessus. «Pratiquez ce que vous prêchez». L’ensemble a ensuite été nominé pour le meilleur album R&B, perdant face au CrazySexyCool de TLC.

White n’a atteint le n ° 44 dans les charts britanniques avec l’album, même s’il avait alors passé une semaine au sommet de l’enquête R&B. Avant son triste décès en 2003, il y a eu un nouveau succès aux États-Unis avec sa dernière sortie en studio, Staying Power de 1999, qui a remporté le Grammy du meilleur album de R&B traditionnel.

