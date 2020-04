Lido Pimienta se produira en direct sur Instagram avec Pitchfork

Pitchfork a le plaisir d’annoncer que Lido Pimienta jouera un concert à domicile qui sera diffusé en direct sur Instagram ce vendredi 17 avril à 20 h. Est. Vous pouvez vous connecter sur Instagram de Pitchfork.

La performance fera partie d’une série de concerts qui auront lieu sur notre Instagram tous les mercredis et vendredis, et les téléspectateurs pourront faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix s’ils le souhaitent.

Pour la diffusion en direct de ce vendredi, Lido Pimienta a choisi de mettre en vedette Fuerza De Mujeres Wayuu (Force des femmes Wayuu). Le projet Fuerza De Mujeres Wayuu recueille des fonds pour fournir des denrées alimentaires non périssables, des produits d’hygiène et de l’eau aux familles autochtones Wayuu à Guajira, en Colombie, pour aider à atténuer la famine et l’urgence de rechercher de la nourriture pendant la quarantaine.

Les participants précédents à la série incluent Weyes Blood, Phoebe Bridgers et Soccer Mommy. Les artistes à venir dans la série de concerts incluent Waxahatchee, Nilüfer Yanya, (Sandy) Alex G et Nick Hakim. Restez à l’écoute de notre IG et de notre site où plus de détails seront annoncés la veille de chaque diffusion en direct.

Le dernier album de Lido Pimienta, La Papessa, lui a valu le Polaris Music Prize en 2017. Son prochain album, Miss Colombia, sortira demain, 17 avril, via ANTI-.

Lisez «Pourquoi vous devez connaître Lido Pimienta, qui vient de remporter le prix de musique le plus important du Canada».

