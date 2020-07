Lier Billie Holiday, Bryan Ferry et Chuck Berry

Si la marque d’une bonne chanson est qu’elle peut être interprétée dans de nombreux styles par un large éventail de genres, ‘You Go To My Head’ fait la différence. Avec une mélodie de J. Fred Coots et des paroles de Haven Gillespie, ce numéro richement romantique a attiré des couvertures à travers son histoire de 80 ans, par tout le monde de Billie Holiday à Bryan Ferry, Dinah Washington à Dizzy Gillespie et Bing Crosby aux versions 2017 par les deux Bob Dylan et, à titre posthume, Chuck Berry.

La chanson a fait son entrée sur la liste des best-sellers de Billboard en 1938, lorsque le trompettiste et chef d’orchestre Larry Clinton a eu un succès estival avec elle, atteignant la troisième place aux États-Unis. Holiday enregistre sa version la même année sur Vocalion. De nombreux autres artistes ont fait le numéro au cours de cette première année, et Marlene Dietrich a livré son point de vue en 1939.

« You Go To My Head » est resté populaire dans les années de la Seconde Guerre mondiale et par la suite, coupé par Crosby, Peggy Lee, Doris Day, Tony Bennett et bien d’autres.Frank Sinatra l’a enregistré deux fois, en 1946 sur Columbia puis dans le cadre de l’album Nice ‘n’ Easy sur Capitol en 1960. Louis Armstrong pesé avec une restitution en 1957, et Ella Fitzgerald en 1960, au milieu des prises de Dinah Shore, Oscar Peterson et Bill Evans.

Ferry a choisi la ballade pour faire partie de son album Let’s Stick Together, entrant dans le palmarès des singles britanniques avec elle le 5 juillet 1975. Le rendu du chanteur de Roxy Music a atteint le 33e rang des best-sellers britanniques, avant d’avoir un succès beaucoup plus important avec l’album de piste de titre. De nombreux autres artistes pop et soul ont été séduits par les charmes du droit d’auteur Coots / Gillespie, y compris Linda Ronstadt, Smokey Robinson et Rod Stewart.

De plus, ‘You Go To My Head’ a connu un nouveau souffle en 2017, à la fois dans le cadre du triplicate de Dylan et dans une charmante version, malheureusement publiée à titre posthume, sur le dernier album de Chuck Berry, Chuck.

