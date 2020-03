L’IFPI nomme Billie Eilish «Bad Guy» le plus grand single mondial de 2019

Alors que la meilleure année de Billie Eilish se poursuit, l’IFPI a nommé «Bad Guy» le plus grand single mondial de 2019. La chanson primée aux Grammy Awards était non seulement la deuxième piste en streaming la plus élevée sur Spotify pour 2019, mais aussi le numéro un des plus recherchés. -pour chanson sur Shazam.

Avec 19,5 millions d’équivalents de morceaux convertis dans le monde, ‘Bad Guy’ a battu des chansons populaires telles que ‘Old Town Road’ de Lil Nas X, ‘7 rings’ d’Ariana Grande et ‘Shallow’ de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Le cinquième single des débuts d’Eilish, Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?, “ Bad Guy ” a dominé le palmarès des singles dans plus de 15 pays, dont les États-Unis, l’Australie et le Canada, et a culminé dans le Top Five dans plus de 20 territoires , y compris la France et l’Allemagne et le Royaume-Uni. ‘Bad Guy’ a également remporté le record de l’année et la chanson de l’année aux Grammy Awards 2020 ainsi que la meilleure chanson aux MTV Europe Music Awards.

L’IFPI, qui signifie Fédération internationale de l’industrie phonographique, représente les intérêts mondiaux de l’industrie musicale. Selon eux site Internet, «Le tableau mondial des célibataires numériques IFPI est le seul classement à mesurer avec précision la consommation à travers le streaming audio, le streaming vidéo et les téléchargements permanents à l’échelle mondiale. Il est pondéré en fonction de la valeur relative de chaque mode de consommation. »

Dans un communiqué, la directrice générale de l’IFPI, Frances Moore, a déclaré: «Billie Eilish a conquis le monde avec sa voix incroyable et son son défiant les genres. Elle est également une artiste qui aborde des questions importantes comme la santé mentale dans ses paroles qui résonnent clairement avec ses fans du monde entier. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour ce qui sera sans aucun doute une autre année exceptionnelle ».

Eilish a déjà battu plusieurs records à ce jour. Parmi elles, elle est la plus jeune artiste à remporter un Grammy pour la chanson de l’année et la plus jeune à écrire le chanson thème sanctifié pour un film de James Bond. La chanson susmentionnée, «No Time To Die», est également devenue le premier thème de Bond à passer au n ° 1 du UK Singles Chart.

Eilish est actuellement sur elle Où allons-nous? tour du monde, qui a débuté hier soir à l’American Airlines Arena de Miami.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.