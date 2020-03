Light in the Attic annonce une nouvelle compilation Pacific Breeze

Le label de réédition Light in the Attic a annoncé la nouvelle compilation Pacific Breeze 2: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1972-1986, la suite de Pacific Breeze 2019: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976-1986. Il est prévu pour le 15 mai sur les formats numériques, cassettes, CD et vinyles 2xLP.

La compilation a été organisée par Andy Cabic de Vetiver et Mark “Frosty” McNeill du dublab. Beaucoup de ses chansons n’ont jamais été publiées en dehors du Japon. La pochette de la compilation a de nouveau été créée par Hiroshi Nagai.

Pacific Breeze 2: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1972-1986:

01 Pain et beurre: Ombre rose

02 Eiichi Ohtaki: Yubikiri

03 Kimiko Kasai: Vibration (célébration d’amour)

04 The Mystery Kindaichi Band: Kindaichi Kosuke Pas de thème

05 Tetsuji Hayashi: Hidari Mune No Seiza

06 Anri: chuchotement de l’été dernier

07 Momoko Kikuchi: Courbe aveugle

08 Tomoko Aran: Je suis amoureux

09 Yu Imai: Kindaichi Kosuke Nishi E Iku

10 Sadistics: le goût de Tokyo

11 Piper: sable chaud

12 Junko Ohashi & Minoya Central Station: samedi pluvieux et pause-café

13 Eri Ohno: Skyfire

14 Yumi Murata: Kanpoo

15 Kyoko Furuya: Harumifutou

16 Yuji Toriyama: Baie / Ciel Provincetown 1977

