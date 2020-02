Lights: comment Ellie Goulding a brillé sur son premier album

Parfois, un voyage vers la célébrité semble être une chose de magie du livre de contes, et, alors qu’il ne fait aucun doute qu’Ellie Goulding a plus que payé ses cotisations, son ascension au sommet a un soupçon de conte de fées à ce sujet. Personne ne doute du talent et de la greffe difficile qui l’ont amenée là-bas, mais les événements qui ont conduit à la sortie de son premier album, Lights, sont caractérisés par la détermination et une bonne fortune – comme il convient peut-être pour la première de cette époque – princesse de la pop en ligne.

Moment incontournable

Sorti le 26 février 2010, Lights est l’endroit où s’ouvre et se termine le glorieux premier chapitre de l’histoire de Goulding: un smash critique et commercial de dix titres enregistré avec Finlay Dow-Smith (alias Starsmith) dans la chambre Bromley de la maison de sa mère. Il a ensuite vendu deux millions d’exemplaires dans le monde… et tout cela parce que Goulding a abandonné l’université après avoir été repéré lors d’un concours de talents. Vous ne manquerez pas ce point sur le conte de fées, non?

Ce que Starsmith a ajouté à ses chansons en grande partie auto-écrites en forme de guitare est significatif, encadrant les mélodies découpées de Goulding avec des couches de sophistication sonore qui leur ont permis de travailler sur des formats radio à travers le monde. La piste de titre de l’album, initialement disponible en version numérique uniquement avec iTunes, a atteint le n ° 2 aux États-Unis, se vendant à plus de quatre millions d’exemplaires aux États-Unis et devenant la pièce maîtresse de l’album lorsqu’il a été réédité dans son Incarnation de Bright Lights le 29 novembre 2010.

Il n’est pas tout à fait exact de dire que la campagne pour Lights s’est construite lentement sous une forme typique; il y avait quelque chose d’un élan imparable. Signé à un label majeur en 2009, le premier single de Goulding, «Under The Sheets», une tranche confiante de pop pétillante et contemporaine, n’est arrivé qu’au 53e rang au Royaume-Uni, mais le buzz autour d’elle était de plus en plus fort. Elle a dominé le sondage BBC Sound Of 2010, un vote de confiance précoce et extrêmement important qui a peut-être même été amélioré en remportant le Critics’s Choice Award aux BRITs la même année. C’était la plate-forme de lancement idéale pour «Starry Eyed» – le premier grand succès britannique de Goulding – qui a culminé à la quatrième place dans son pays natal.

Ce classique de la synth-pop possède tous les ingrédients essentiels du Goulding du début de l’ère: une production de danse crédible aux accents folkloriques euphoriques qui libèrent une magnifique mélodie. Folktronica, peut-être, mais c’est une étiquette qu’elle aurait probablement détestée même alors. “Guns And Horses” était un choix courageux pour le troisième single de Lights, étant donné qu’il était éloigné du dancefloor, mais il était révélateur de la polyvalence qui caractériserait la sortie du chanteur à l’avenir.

Hautement personnel, accessible à tous

Soutenu par le programme punitif de Goulding (y compris une machine à sous à Glastonbury), Lights a attiré un large public tout au long de 2010 (dans un regain d’intérêt après ces hochements de tête critiques, l’album avait dépassé le palmarès britannique à sa sortie – puis les chiffres de vente ont continué d’augmenter) . Le magnifique “ The Writer ” est sorti en août mais semble maintenant être l’une des chansons les plus sous-estimées de Goulding: un morceau classique de composition qui aurait été utilisé comme standard à une époque antérieure s’il avait été interprété par l’une de ces personnes. Titans MOR comme Shirley Bassey ou même Barbra Streisand. Goulding a dit à l’époque que c’était la chanson la plus personnelle et émotionnelle qu’elle avait écrite à ce jour. “Il s’agit de savoir comment vous pourriez faire quoi que ce soit et changer absolument tout sur vous-même si nécessaire, juste pour être remarqué par cette seule personne”, a-t-elle déclaré. Parallèlement à «Your Biggest Mistake», une puissante coupe électro-pop midtempo, il montre sur Lights à quel point Ellie peut présenter une parole hautement personnelle dans un morceau universellement accessible.

Des chansons comme «I’m Hold My Breath» et un album plus rapproché «Salt Skin», le moment le plus expérimental de Lights enveloppé dans son manteau glacial électro-gothique, offrent une gamme et une profondeur à l’album qui justifie facilement les applaudissements que les critiques ont accordés. Goulding plus tôt dans l’année. L’astuce d’enregistrer une pochette dépouillé de Elton John‘S‘ Your Song ’, produit par Ben Lovett de Mumford & Sons, pour la publicité saisonnière de John Lewis de cette année, elle l’a exposée à son public le plus large à ce jour et la chanson a atteint le numéro 2 pendant la période critique des fêtes, lorsque les ventes d’albums sont à leur plus haut niveau. Il s’est avéré le tremplin parfait pour la campagne américaine pour Lights, qui a démarré correctement début 2011. Performances clés aux États-Unis, y compris une session sur Saturday Night Live et un set au festival Coachella de cette année, Goulding a été adopté comme un chouchou critique et l’album a atteint un sommet juste en dehors du Top 20, obtenant un prix de vente de platine.

Reconditionné en Bright Lights et comprenant à la fois ‘Your Song’ et ‘Lights’, co-écrit avec Richard Stannard de Spice Girls renommée, le premier album de Goulding continuera à se vendre fortement en 2011 et, en avril de la même année, elle fut invitée à chanter à la réception du soir à Buckingham Palace pour le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. À la fin de la même année, Goulding s’est produit à l’éclairage de l’arbre de Noël national à la Maison Blanche avec le président Obama. Vraiment, deux moments de conte de fées pour une jeune femme d’un petit village du Herefordshire, et ce dont les rêves sont faits…

