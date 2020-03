Lil Baby et Lil Wayne partagent une nouvelle vidéo «Forever»: regarder

Lil Baby et Lil Wayne ont partagé une nouvelle vidéo pour leur chanson “Forever”. C’est le septième morceau du deuxième album de Lil Baby, My Turn, sorti la semaine dernière. Découvrez-le ci-dessous.

Lil Baby a déjà sorti les singles My Turn «Woah» et «Sum 2 Prove». Lil Wayne a sorti son dernier album Funeral en janvier. Le mois dernier, il a interprété «Dreams» de Funeral sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon et le livre de coloriage «No Problem» avec Chance the Rapper au 2020 NBA All-Star Game.

Découvrez où Gunna et Lil Baby «Sold Out Dates» ont atterri sur la liste des «200 meilleures chansons des années 2010» de Pitchfork.

