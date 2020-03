Lil Boat: Comment Lil Yachty a flotté vers le haut

La première mixtape de Lil Yachty, Lil Boat, est l’une des sorties prééminentes de l’ère SoundCloud. Sorti le 9 mars 2016, il a fait de Lil Yachty une star, a engendré plusieurs succès et a légitimé davantage le rap de style bricolage qui a émergé au début de la décennie.

Le Atlanta MC est entré dans la mêlée du rappeur-chanteur avec une œuvre divisée en deux parties distinctes, le voyant aux prises avec des éléments de duel de sa personnalité et de sa carrière. La première moitié de Lil Boat voit Yachty fléchir son débit, tandis que la seconde moitié le trouve en train de chanter dans AutoTune. Cela peut être une façon légèrement réductrice de regarder la collection (en réalité, il fait les deux tout au long), mais il y a certainement une sorte de concept de personnalité partagée TI vs TIP dans toute l’affaire. Yachty utilise son style pour délimiter qui est qui, et, malgré sa joie partout, Lil Boat est une œuvre étonnamment subtile pour l’époque chaotique qu’elle représente.

Un travail hors du commun

La première mixtape de Yachty est une œuvre remarquable pour les raisons habituelles – un grand nom, une excellente reprise et deux singles qui seront à jamais associés à Yachty et à l’époque dont il est issu: «One Night» et «Minnesota».

En tant que titre, Lil Boat était parfait. Servant à deux fins à la fois, il a créé un alt.moniker approprié pour le MC tout en aidant beaucoup de gens à prononcer son nom (l’avez-vous réellement dit comme «yacht»?). Le luxe nautique n’est pas le style de vie le plus évoqué dans le hip-hop (en dehors de Puffy), de sorte que le thème seul était suffisant pour mettre Yachty dans sa propre voie. Et puis il y a l’œuvre d’art: pas un yacht, à peine un bateau; c’est essentiellement un petit canot en bois. Magnifiquement composée, l’image ressemble à une peinture classique, bordée d’un rouge qui correspond aux cheveux de Yachty. C’est presque Americana dans le ton – bien que la musique de Yachty soit tout sauf.

Tous saluent «le roi de la jeunesse»

Yachty est peut-être prêt et confiant sur cette couverture, mais il est également perdu dans l’obscurité en mer – une métaphore appropriée pour le style musical qu’il dirigeait. Bien que n’étant pas du tout traditionnel, Yachty est honnête avec ses émotions d’une manière que les jeunes générations ont toujours été, et Lil Boat l’a trouvé en train de se frayer un chemin à travers les années émotionnellement turbulentes de sa fin de jeunesse. Peu de temps après son évasion, Yachty se déclarerait «King Of Teens» ou, alternativement, «King Of The Youth». Cela pouvait sembler ridicule aux adultes qui ne savaient même pas comment prononcer son nom, mais ces adultes n’étaient plus aux commandes. Lil Yachty ne faisait pas partie d’une chaîne de montage hip-hop; comme d’autres pionniers du bricolage avant lui, Yachty et son équipe faisaient ces chansons à la maison, souvent en quelques minutes.

En dehors de l’équipe de football des Vikings et Glaçon«Que puis-je faire?», Le Minnesota ne se fait pas vérifier le nom très souvent dans le hip-hop. Le simple fait de nommer un morceau après un état était apparemment en accord avec le thème susmentionné “à moitié américain, à moitié traînant” de Lil Boat – mais, bien sûr, la chanson ne concerne pas réellement le Minnesota. Il s’agit plutôt d’une célébration de l’arrivée de Lil Yachty sur la scène. Le tirage au sort et l’importance d’avoir Quavo et Young Thug sur une chanson en 2016 sont difficiles à surestimer, et leurs apparitions en tant qu’invité ont transformé le «Minnesota» en un hit d’or certifié. À l’époque, Quavo n’était plus qu’à quelques mois de la sortie de «Bad And Boujee», tandis que Thug était tout juste sorti de Barter 6 et au milieu de sa saison de Slime. Ensemble, lui et Yachty sont apparus à Kanye WestLe défilé Yeezy Season 3, le 11 février, où La vie de Pablo a reçu son dévoilement public. Deux jours seulement après la sortie de sa première mixtape, Yachty était à l’épicentre de l’un des plus grands changements culturels du hip-hop.

Des mouvements sans précédent

Lil Boat était assez gros pour que Burberry Perry – le bras droit de Yachty à l’époque et le producteur derrière la plupart de la mixtape – soit nommé sous la pression de la marque de mode Burberry et a été contraint de changer de nom. Ce n’était pas exactement un mouvement sans précédent, mais la vitesse à laquelle cela s’est produit l’était certainement. Il n’est pas fréquent qu’une maison de couture de renommée internationale fasse cesser un enfant qui est devenu célèbre sur Internet et qui était à peine assez âgé pour voter.

La production de Perry sur le single de Lil Boat, “One Night” (la chanson la plus connue de Yachty à ce jour), a ouvert la voie au reste de la collection. Même les battements qu’il n’a pas produits tombent dans la ligne, toutes les cloches et les sifflets en cascade aux côtés des touches qui vous permettent d’entendre le sourire de Yachty tout au long.

L’émergence de Lil Yachty ressemble étroitement à celle du collectif Odd Future, qui, des années plus tôt, avait plus ou moins lancé le rap DIY sur Internet (selon la façon dont vous voyez la montée en puissance de Lil B). Apparemment du jour au lendemain, Yachty était en partenariat avec Urban Outfitters et la marque de vêtements Nautica, qui porte bien son nom. Son ascension rapide aurait ressemblé à de la fan-fiction quelques années plus tôt mais, après son évasion, de nombreux artistes ont commencé à suivre régulièrement son chemin vers la gloire.

Ayant frappé fort en si peu de temps, Yachty n’allait pas ralentir. Il a ensuite invité (et absolument volé la vedette) sur ‘Broccoli’, une chanson DRAM avec un rythme parfait pour Yachty. Comme l’une des stars de Contrôle de qualitéLa brillante formation de Yachty opérait aux côtés des plus grands artistes du hip-hop. Avec Lil Boat, il a complètement abandonné le label «mumble rap», complétant la transition de la sensation SoundCloud à la star du label.

