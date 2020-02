Lil Nas X a partagé une nouvelle vidéo pour “Rodeo”. Le clip, réalisé par Bradley & Pablo, fait référence à des films d’horreur et à The Matrix. Regardez ci-dessous.

“Rodeo” est apparu à l’origine sur le premier EP de Lil Nas X 7. La nouvelle version, avec Nas, a été jouée aux Grammys le mois dernier.

