Lil Peep Estate annonce sa gamme de produits Greenpeace Merch

La succession de Lil Peep a annoncé une ligne de marchandises dont bénéficiera Greenpeace. Jetez un œil à la collection de chemises à capuche, réalisée en collaboration avec la société Los Angeles Rose in Good Faith, ci-dessous. Ils sont en vente ce vendredi.

Selon Rose in Good Faith, le look des articles a été inspiré par la chanson de Lil Peep “Belgium”. Les lignes de la chanson – “C’est le jour où je me suis convaincu que j’étais vraiment à toi / je sais que tu m’entends” – sont imprimées au dos des éléments. L’album posthume de Lil Peep EVERYBODY’S EVERYTHING est sorti en novembre.

