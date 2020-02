Lil Tjay rend hommage à Pop Smoke sur la nouvelle chanson «Forever Pop»: écouter

Lil Tjay a sorti une nouvelle chanson rendant hommage à son défunt ami et collaborateur Pop Smoke. Le morceau se termine par un court discours de Pop Smoke. Écoutez «Forever Pop» ci-dessous.

Des personnalités du monde de la musique ont rendu hommage à Pop Smoke après son assassinat mercredi matin. Sur Instagram, Lil Tjay a écrit: “On ne sait jamais quand il est temps de partir.”

Lil Tjay et Pop Smoke ont collaboré sur plusieurs pistes. Récemment, Tjay a figuré sur «War» et «Mannequin» de Pop Smoke’s Meet the Woo 2.

Lisez «Remembering Pop Smoke, Brooklyn Rap’s Key Figure Gone Too Soon» on Levels.

