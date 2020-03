Lil Uzi Vert lance son nouvel album Eternal Atake: Listen

Lil Uzi Vert a sorti son nouvel album, Eternal Atake. Syd sur Internet fait une apparition sur “Urgency”, et Lil Uzi Vert avait précédemment déclaré que “Chrome Hearts Tags” est réglé sur un rythme que le chef Keef a fait. Écoutez ci-dessous.

Eternal Atake est le premier nouvel album de Lil Uzi Vert depuis Luv Is Rage 2 depuis 2017. Le projet est en préparation depuis plus d’un an, le rappeur annonçant pour la première fois qu’il était terminé en décembre 2018. Il a partagé un teaser cinématographique pour Eternal Atake et la liste des pistes de l’album plus tôt ce mois-ci. L’album présente les singles récents du rappeur «That Way», qui échantillonne les Backstreet Boys, et «Futsal Shuffle 2020», qu’Uzi a accompagnés d’un ensemble difficile de mouvements de danse.

